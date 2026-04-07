La peligrosa lista de apercibidos en el Real Madrid que podría poner en jaque la vuelta en Alemania

Los delanteros Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, los centrocampistas Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni y los defensas Dean Huijsen y Álvaro Carreras son los jugadores apercibidos en el Real Madrid de cara a la eliminatoria de cuartos de final de la Champions, con la ida del cruce este martes en el Santiago Bernabéu.

Por tanto, hasta seis futbolistas del conjunto merengue podrían perderse la vuelta de la eliminatoria ante los bávaros -que se disputa el próximo miércoles 15 de abril en el Allianz Arena- si ven una cartulina amarilla en el encuentro de este martes.

Además, también está apercibido el brasileño Rodrygo Goes, aunque está lesionado y no estará disponible para Álvaro Arbeloa, como tampoco podrán participar por lesión el centro campista Dani Ceballos y el portero belga Thibaut Courtois, mientras que el lateral Ferland Mendy es duda.

Por parte del Bayern, podrían perderse el duelo de vuelta en Múnich de la próxima semana el lateral austriaco Konrad Laimer y el central francés Dayot Upamecano. El técnico Vincent Kompany tendrá la baja del portero alemán Sven Ulreich.