El Atlético viaja a Barcelona sin Oblak, Johnny, Giménez y Barrios

Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, aún no está listo de su distensión muscular en el costado, se quedó fuera de la convocatoria y es baja para el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona, en el que Juan Musso suplirá de nuevo su baja.

El guardameta esloveno se pierde su quinto encuentro seguido por esa lesión y se suma a las bajas para el partido de este miércoles a Pablo Barrios, Johnny Cardoso y José María Giménez.

”Oblak, Johnny y Barrios siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Giménez, debido a unas molestias, está pendiente de evolución y tampoco entra en la lista de convocados”, concretó el club rojiblanco en sus canales oficiales antes de partir esta tarde rumbo a Barcelona.

Aunque el portero esloveno ya se había reincorporado al grupo durante esta semana y se ha entrenado con normalidad en la sesión de este martes en el Centro Deportivo de Majadahonda, todavía no regresará a la competición en el duelo de este miércoles en el Camp Nou.

A la vez, Cardoso y Pablo Barrios continúan con la puesta a punto de sus respectivas lesiones musculares, por lo que no figuran en la citación ofrecida por el técnico, de la que también se cae Giménez por unas molestias físicas sufridas en el último duelo de LaLiga EA Sports ante los azulgranas.

Entre todas esas circunstancias, Simeone ha convocado a dos porteros de la Academia, el habitual Salvador Esquivel y Mario de Luis, ambos del filial de Primera RFEF, además del lateral izquierdo Julio Díaz, que ya ha entrado en las últimas convocatorias del primer equipo.

Al mismo tiempo, Simeone recupera tanto a Marc Pubill, tras dos encuentros de baja por una lesión en las costillas, como Rodrigo Mendoza, que se ha perdido los últimos cinco duelos a causa de un esguince en el tobillo derecho.

La convocatoria está compuesta por 22 jugadores: los porteros Juan Musso, Salvador Esquivel y Mario De Luis; los defensas Marc Pubill, Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri y Julio Díaz; los medios Koke Resurrección, Marcos Llorente, Obed Vargas, Thiago Almada y Alex Baena; los extremos Nico González y Giuliano Simeone; y los atacantes Ademola Lookman, Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Antoine Griezmann.