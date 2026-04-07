La FIFA inicia un procedimiento disciplinario contra la RFEF por los incidentes ocurridos en el partido amistoso contra Egipto

La FIFA ha iniciado un procedimiento disciplinario contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los incidentes ocurridos en el partido amistoso que enfrentó a España y Egipto este pasado martes en el RCDE Stadium, según ha adelantado nuestra compañera Arancha Rodríguez. La investigación se centra en los graves cánticos e insultos proferidos desde uno de los fondos del estadio.

El detonante principal fueron los cánticos de "musulmán el que no bote", que se escucharon hasta en cuatro ocasiones a lo largo del encuentro. A raíz de estos hechos, los Mossos d'Esquadra ya han abierto una investigación, y el Gobierno ha trasladado el asunto a la Fiscalía para que actúe en consecuencia.

La reacción de los responsables no fue inmediata

Pese a que tres de los cánticos se produjeron durante la primera mitad, la RFEF no activó el protocolo antirracismo hasta el descanso. Fue en ese momento cuando a través de la megafonía y los videomarcadores del estadio se solicitó el cese de los gritos ofensivos que partían de la grada.

Según desveló Isaac Fouto en 'El Partidazo de COPE', el protocolo se puso en marcha cuando el colegiado tuvo conocimiento de lo que sucedía. Además, la situación en el palco se volvió tensa, hasta el punto de que Berni Álvarez, secretario de deportes de la Generalitat, amenazó con abandonar el estadio e incluso pedir la suspensión del partido ante la gravedad de los hechos.

El informe recoge más ofensas

El informe redactado por la RFEF sobre el partido no solo recoge el cántico contra los musulmanes. También se registraron insultos dirigidos al guardameta Joan García, gritos de “Pedro Sánchez hijo de p***” y otro cántico de carácter intolerante: “España católica y no musulmana”.

Los cánticos se originaron en el Fondo Cornellá, grada donde la propia RFEF ubicó a los grupos de animación de la Selección, como Marea Roja y Barcelona con la Selección. La identificación de los responsables podría facilitarse gracias a que las entradas para el partido eran nominativas.

El Espanyol se desmarca de los incidentes

Por su parte, el RCD Espanyol ha emitido un comunicado para condenar los hechos y desvincular a su afición. El club califica los comportamientos de "absolutamente reprobables, censurables e inaceptables" y subraya que "no representan los valores del deporte y deben ser condenados y erradicados de manera firme".

El club blanquiazul también ha expresado su malestar por la “campaña de desprestigio gratuita y generalizada” que considera que está sufriendo su afición. Recuerda que el partido, organizado por la RFEF, congregó a seguidores de diversa procedencia, por lo que considera "profundamente injusto, excesivo y desproporcionado atribuir estos comportamientos a la afición del RCDE Espanyol".