El Albacete se ve obligado a asegurar que "ninguno de los albacetistas desplazados se vieron inmersos" en el trágico suceso que acabó con una persona muerta en Santander

El Albacete Balompié se ha visto obligado a emitir un comunicado oficial para desmarcar a sus aficionados del trágico suceso ocurrido en Santander, donde falleció un seguidor del Real Racing Club. El club manchego ha querido salir al paso de las informaciones que vinculaban a sus seguidores con el incidente.

En primer lugar, la entidad ha querido trasladar su más sentido pésame a los familiares y amigos del aficionado racinguista fallecido. Asimismo, ha extendido esta muestra de afecto y respeto a toda la masa social del Real Racing Club, institución con la que afirman tener una especial relación de cordialidad.

Buena sintonía entre aficiones

El comunicado subraya la bonita comunión que se vivió en todo momento entre ambas hinchadas, destacando los cánticos de agradecimiento mutuo al finalizar el encuentro. Esta deportividad, según el club, también se reflejó en los numerosos mensajes cruzados en redes sociales entre racinguistas y albacetistas.

El Albacete se desmarca del suceso

Ante la gravedad de los hechos, el club asegura que "ninguno de los albacetistas desplazados a Santander se vieron inmersos en este trágico suceso". Además, el comunicado puntualiza que el incidente en ningún momento resultó de ningún enfrentamiento previo entre hinchadas antes del partido.

Por ello, el Albacete Balompié ha manifestado su rechazo a ciertas informaciones con una cita contundente: "mostramos nuestra frontal disconformidad con todas aquellas informaciones que pretendan manchar el buen nombre de la afición del Albacete Balompié". El club ha defendido a sus seguidores, a los que considera "la mejor afición del mundo".

Los hechos a los que alude el comunicado ocurrieron sobre las 16:00 horas en la Plaza Simón Cabarga de Santander. Según fuentes de la Delegación del Gobierno, la víctima llevaba una camiseta del Racing y el agresor del Albacete y ese ha podido ser el origen de la riña que ha terminado con el fatal desenlace.