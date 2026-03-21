El Albacete pasa por encima de un Racing irreconocible

El Albacete Balompié consiguió una incontestable victoria en El Sardinero (0-4), al pasar por encima de un Racing de Santander desconocido, que se vio sorprendido en los primeros minutos del encuentro y luego no fue capaz de reaccionar para desplegar su juego habitual ni crear ocasiones de gol.

No se habían prácticamente asentado los dos equipos sobre el terreno de juego de El Sardinero cuando el Albacete sorprendió a los verdiblancos gracias a un desplazamiento diagonal de Antonio Puertas que superó a la zaga racinguista para dejar solo ante Ezkieta a Jefté que, con la izquierda, cruzó el esférico para adelantar a los suyos en el marcador.

Casi sin tiempo para asimilar el golpe, tres minutos después, en otra buena transición de los manchegos, Antonio Puertas, por el perfil derecho, controló el balón dentro del área, y, tras deshacerse de su marcador con recorte, batió a Ezkieta con un disparo cruzado con su pierna izquierda. Inicio soñado para el Albacete que, más allá de los goles, tenía el control absoluto del encuentro.

La única nota positiva para el Racing de Santander es que tenía todo el partido por delante para tratar de darle la vuelta al esperpento inicial, sin embargo, el Albacete estaba muy bien posicionado y dejaba pocos espacios para los cántabros que, aunque como era de esperar se hicieron con el dominio del balón, no conseguían culminar su juego con acciones de peligro.

Los locales no encontraban soluciones y, para complicar aún más su situación, Peio Canales fue expulsado antes del descanso por golpear a un rival con su pie en la cabeza. El colegiado andaluz José Antonio Sánchez no dudó y le mostró tarjeta roja directa.

Tras el paso por los vestuarios el Racing tiró de casta y, pese a estar con un hombre menos, buscaba la portería rival para recortar diferencias, si bien es cierto que al Albacete no le importaba mucho ceder algo de terreno para salir a la contra. Para tratar de provocar un cambio, el técnico verdiblanco, José Alberto López, metió toda la artillería posible introduciendo en el partido a Mata y Villalibre para intentar ser más directos y tener más futbolistas en el área rival.

La estrategia no le salió al entrenador racinguista como hubiera deseado y, poco después de los cambios, Aléx Rubio, que acaba de ingresar en el terreno de juego, culminó una contra perfecta de los manchegos para hacer el 0-3 y sentenciar el partido.

En los compases finales, de nuevo Álex Rubio, aprovechando un resbalón de Suleiman siendo el último defensa, se plantó ante Ezkieta y no perdonó el cuarto tanto del encuentro para alegría de los alrededor de 300 aficionados manchegos presentes en El Sardinero, que pudieron ver a su equipo derrotar al líder de la categoría y conseguir tres importantes puntos.

ficha del partido

Racing: Ezkieta; Sangalli (Suleiman, min. 61), Manu Hernando, Facu, Salinas; Andrés Martín (Íñigo, min. 75), Gustavo Puerta, Damián (Villalibre, min. 61), Peio Canales, Íñigo Vicente (Aldasoro, min. 81); Guliashvili (Mata, min. 61).

Albacete: Raúl Lizoain; Lorenzo, Pepe Sánchez, Lluis López, Carlos Neva (Vallejo, min. 85), Bernabéu (Jogo, min. 46); Meléndez, Martín Fernández, San Bartolomé (Pacheco, min. 68); Antonio Puertas (Lazo, min. 74) y Jefté (Álex Rubio, min. 68).

Goles: 0-1, Jefté, min. 3; 0-2, Antonio Puertas, min. 6; 0-3, Álex Rubio, min. 70; 0-4, Álex Rubio, min. 82.

Árbitro: José Antonio Sánchez (colegio andaluz). Amonestó a los locales Guliashvili (min. 39), Salinas (min. 78), Facu (min. 78) y Gustavo Puerta (min. 90) y a los visitantes Bernabéu (min. 20), Martín Fernández (min. 26), Meléndez (min. 45), San Bartolomé (min. 60) y Lorenzo (min. 79). Expulsó con roja directa al jugador local Peio Canales por golpear con su pie a un rival en la cabeza (min. 35).

Incidencias: Partido de la trigésimo primera jornada de la Liga Hypermotion celebrado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 22.214 espectadores