Sigue en directo Tiempo de Juego este domingo desde las 12:00 horas con el Real Madrid - Atlético y el resto de la jornada

Este domingo se cierra la 29ª jornada de Primera División con la disputa de cuatro encuentros: Barcelona - Rayo, Celta - Alavés, Athletic - Betis y Real Madrid - Atlético. Un día intenso que estará marcado por lo que suceda en el derbi madrileño que se disputará en el Santiago Bernabéu a partir de las 21:00 horas y donde el conjunto blanco buscará venganza tras el 5-2 de la primera vuelta en el Metrpolitano.

BARCELONA - RAYO (14:00 HORAS)

El FC Barcelona recibe este domingo al Rayo Vallecano en el Spotify Camp Nou (14.00 horas), en la jornada 29 de LaLiga EA Sports, en un partido importante para irse al parón de selecciones con buenas sensaciones y con la opción de reforzar el liderato ante un Rayo que últimamente se le atraviesa a los blaugranas y que ya fue capaz de rascar un empate en el duelo de la primera vuelta.

No quiere el Barça verse fulminado de nuevo, y en casa, por un Rayo que parece tenerle tomada la medida. Además, el equipo de Hansi Flick juega antes que sus dos inmediatos perseguidores, Real Madrid y Atlético de Madrid, que horas después vivirán un apasionante derbi madrileño. De ahí la importancia de ganar y alejarles antes de que empiecen a jugar entre ellos.

Para este duelo de suma importancia, Flick puede contar además con el portero Joan Garcia y con el defensa Eric Garcia, después de que se descartara toda lesión en ambos casos pese a tener que dejar el terreno de juego, con molestias, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Newcastle, que terminó con goleada (7-2) y billete a cuartos.

Esa gran victoria dio alas al equipo y, sobre todo, mucha moral. La misma que quieren seguir ganando los de Flick ante el Rayo para irse al parón de la mejor manera posible. Ante las 'Urracas' volvió a marcar, además por partida doble, un Robert Lewandowski que no marcaba desde inicios de febrero, que parecía estar enfadado con el gol, y que se quitó esa presión de encima.

Fue un partido lleno de brotes verdes, de buen fútbol, sobre todo en la segunda parte. Aunque la primera estuvo marcada por unos errores que deben ser corregidos de inmediato, ya mismo, para evitar que el Rayo Vallecano, que tampoco llega fresco, pueda hacerles daño y ponerse por delante en el marcador. Al Barça no le asusta remontar, pero no siempre llega a tiempo de poder hacerlo.

Y este Rayo, como el Barça, sigue vivo en Europa. Pese a perder por 0-1 este jueves contra el Samsunpor (0-1) en casa, el 1-3 de la ida permite a los madrileños superar los octavos de final de la Conference League. Y, en la Liga, los de Iñigo Pérez vienen de enlazar seis jornadas sin perder para situarse en decimotercera posición, con 6 puntos de margen sobre el descenso y también a 6 de la posible última plaza europea.

Además, de los últimos diez partidos ligueros entre Barça y Rayo, los rayistas han logrado ganar tres (incluido un 0-1 en abril de 2022 en el Camp Nou), empatar otros tres (el último el 1-1 de la primera vuelta de esta Liga) y el Barça tan solo ha ganado cuatro, siendo los dos últimos y por ende los más recientes por la mínima (1-0 y 1-2).

En el duelo de la primera vuelta en Vallecas, el FC Barcelona salvó un punto en su visita al Rayo en la incipiente jornada 3 de LaLiga EA Sports, con un penalti provocado y transformado por Lamine Yamal en favor de los 'culers' y un gol posterior de Fran Pérez para la alegría de los franjirrojos, porque el marcador ya no se movió más.

Lamine Yamal, precisamente, está en una gran forma y con un olfato goleador muy fino, marcando en las tres últimas fechas de 'Champions' y en dos de los últimos tres duelos ligueros. No marcó, eso sí, en el 5-2 contra el Sevilla FC en el Spotify Camp Nou del reciente 15 de mayo, día de elecciones en el club blaugrana y con fiesta completa gracias a la 'manita' contra los hispalenses. Con 'hat-trick' incluido de Raphinha, que también está en su mejor momento de la temporada.

En cuanto a bajas, Flick tiene las de Alejandro Balde, Andreas Christensen, Frenkie de Jong y Jules Koundé, con la duda de si Eric Garcia jugará o si bien, por esas molestias que tiene en los isquiotibiales, descansará para no arriesgar. Igual que Joan Garcia, que está plenamente disponible y ha sido convocado por primera vez por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, para esta siguiente ventana internacional.

Por su parte, el Rayo Vallecano tan solo pierde para su excursión al Spotify Camp Nou a Nobel Mendy, que fue expulsado en el reciente empate contra el Levante. Las dudas para Iñigo Pérez son por descartes, con Gumbau y Unai López en pugna por un puesto en el once en el que debería estar el exblaugrana Ilias Akhomach, recuperado de las molestias en el tobillo.

CELTA - ALAVÉS (16:15 HORAS)

En Balaídos, el RC Celta buscará celebrar el pase a los cuartos de final de la Liga Europa junto a su afición con un triunfo ante el Deportivo Alavés que los mantenga vivos en la lucha por la quinta plaza. No lo tendrá fácil el equipo de Claudio Giráldez, que viene de hacer un esfuerzo importante entre semana en Lyon, aunque recibe a un conjunto babazorro necesitado de triunfos y que viene de puntuar en la pasada jornada ante el Villarreal (1-1).

El conjunto vigués quiere reencontrarse con el triunfo en Liga después de dos jornadas seguidas sin ganar. Pese a ello, el empate en La Cartuja frente al Real Betis fue un resultado positivo, ya que impidieron que los andaluces pusieran tierra de por medio. Ahora, deben confirmarlo, con la ausencia del sancionado Ilaix Moriba, sumando tres puntos en casa, algo que sólo han conseguido en uno de sus tres últimos partidos ligueros.

Además, el Deportivo Alavés buscará la primera victoria a las órdenes de Quique Sánchez Flores. Los albiazules llegan inmersos en una dinámica muy negativa --siete jornadas sin ganar-- que los ha colocado al borde del precipicio del descenso. Así, sólo les vale la victoria, un resultado que no consiguen en Vigo desde el año 2018 y para el que no podrán contar con la ayuda del defensa marroquí Yusi, sancionado.

ATHLETIC - BETIS (18:30 HORAS)

En San Mamés, Athletic Club y Real Betis medirán ambiciones en un duelo determinante, más para los locales, de cara a fijar objetivos para lo que resta de temporada. Los de Ernesto Valverde, que anunció los días previos al partido que abandonará el club a final de temporada, necesitan los tres puntos para no perder comba con un 'Top 7' que se les ha alejado después de sumar sólo uno de los últimos nueve puntos en juego.

Enfrente estará un Betis en el que se ha desatado la euforia tras la remontada europea del pasado jueves ante el Panathinaikos (4-0). Los verdiblancos continúan siendo los principales favoritos a hacerse con la quinta plaza que, a día de hoy, daría acceso a la próxima Liga de Campeones. Al arranque de la jornada, aventajan en tres puntos al RC Celta, por lo que ganar en Bilbao, algo que sólo ha logrado en una ocasión desde que se inaugurara el Nuevo San Mamés, es primordial para seguir manteniendo el colchón.

En lo deportivo, el partido viene marcado por el poco margen de descanso con el que el Real Betis afronta el encuentro --menos de 72 horas--, y por la posible vuelta a la alineación de los locales de Gorka Guruzeta, suplente en la derrota ante el Girona. Eso sí, más allá de que su hombre gol recupere el olfato, el Athletic buscará dejar su portería a cero por primera vez en 2026 para repetir el triunfo logrado en La Cartuja (1-2) en la primera vuelta.

REAL MADRID - ATLÉTICO (21:00 HORAS)

El Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentan este domingo (21.00) en la jornada 29 de LaLiga EA Sports, un duelo que apunta a ser decisivo para el destino doméstico, ya que los merengues necesitan ganar para seguir metiendo presión al líder FC Barcelona, mientras los rojiblancos, que golearon en el Riyadh Air Metropolitano, podrían perder la tercera plaza si no puntúan en el Santiago Bernabéu.

Tanto merengues como colchoneros llegan al derbi liguero aupados por la euforia europea, al haber avanzado a cuartos de final de la Liga de Campeones. Los de Álvaro Arbeloa, después del contundente 3-0 en la ida frente al Manchester City, volvieron a ganar en el Etihad Stadium (1-2) con un doblete de Vinícius Júnior; y los del 'Cholo' Simeone aguantaron el tipo tras el 5-2 de la ida contra el Tottenham, aunque perdieron 3-2 en Londres para guardar su plaza entre los ocho mejores equipos de Europa.

Por tanto, el ánimo en ambos bandos es muy positivo, antes de un encuentro en el que esto no tiene por qué ser determinante. En los blancos, habrá cierta pulsión de revancha después del rapapolvo infligido por los rojiblancos, que endosaron al conjunto merengue un 5-2 en la primera vuelta de Liga, en la primera derrota del entonces proyecto de Xabi Alonso.

Ahora, será el primer duelo entre Diego Pablo Simeone y Álvaro Arbeloa, después de que el salmantino haya eliminado en Champions a José Mourinho y Pep Guardiola. Ahora el derbi llega a un Bernabéu que el Atlético no asalta desde febrero de 2016; son 9 partidos sin ganar en Liga, con 3 victorias para el Real Madrid --la última en Liga en 2021-- y 6 empates.

Además, el Real Madrid viene de ganar con comodidad (4-1) al Elche CF en casa para olvidar las dos derrotas consecutivas en Liga ante CA Osasuna y Getafe CF y sumar el vigésimo triunfo en sus últimos 23 partidos como local. Y a la alegría continental merengue hay que sumar el regreso de piezas claves, como Kylian Mbappé, que ya tuvo minutos en Mánchester y apunta a la titularidad en el derbi.

También podría reaparecer un Jude Bellingham ausente desde el 1 de febrero, aunque estas dos novedades provocarían que Arbeloa haga modificaciones en la alineación, por lo que la titularidad de jugadores como Thiago Pitarch o Brahim Díaz podría estar en peligro.

Seguirán de baja Rodrygo Goes, Dani Ceballos, Ferland Mendy, Éder Militão, Raúl Asencio y David Alaba, mientras que la baja más importante en los blancos será la de Thibaut Courtois, que estará un mes y medio de baja por una problema muscular. Ausencia sensible por su condición de imprescindible, aunque estará un sobrio Andriy Lunin; como también es importante la baja de Jan Oblak, al que volverá a reemplazar un Juan Musso a buen nivel.

Simeone tiene la duda de Marc Pubill, pilar defensivo de los rojiblancos, y Rodrigo Mendoza y Pablo Barrios son ausencias confirmadas. Con un Julián Álvarez que parece haber recuperado el olfato goleador y un Antoine Griezmann que vuelve a ser diferencial, los rojiblancos buscan ganar en el feudo de su máximo rival para colocarse a 6 puntos de los blancos y seguir en la tercera plaza, que ahora ocupa el Villarreal CF.

Mientras que el Real Madrid, que acumula 4 victorias seguidas en todas las competiciones, no puede permitirse otro tropiezo en el que será el derbi número 174 en Liga, ya que ampliar la distancia con el FC Barcelona a 7 puntos podría ser definitivo de cara a la pelea por el título, justo antes del parón. Después, se viene un calendario infernal para el Atlético, con el partido ante el Barça de Liga y la eliminatoria de cuartos de Liga de Campeones ante los azulgranas.

En un encuentro en el que la tensión siempre está asegurada por la rivalidad entre ambas entidades, el Atlético debe contraponerse a su irregularidad fuera de casa, ya que solo ha logrado una victoria en sus últimas cinco salidas, antes del que será el 50º derbi para el 'Cholo' Simeone (14V, 17E y 18D).