El agente de Davies rechaza el ultimátum anunciado por el Bayern

Nick Huoseh, agente del canadiense Alphonso Davies, jugador pretendido por el Real Madrid, ha rechazado el ultimátum impuesto por el Bayern Múnich para que el lateral izquierdo renueve su contrato con el club bávaro.

???? Davies won’t sign new deal at Bayern now, Real Madrid are aware of the situation.



Decision will be made in the next weeks but it’s tense situation.



If no extension is agreed, Davies will leave this summer.



?? Real, prepared to open talks with Bayern with opening bid. pic.twitter.com/CLZKf3YSZh