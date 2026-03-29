Un aficionado, en estado de embriaguez, fallece tras precipitarse desde la zona de palcos en la previa del México-Portugal

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó este sábado que un hombre falleció tras precipitarse desde la sección de palcos en la reapertura del Estadio Azteca.

“En la zona de palcos del Estadio Ciudad de México, un aficionado en estado de ebriedad intentó bajar del segundo al primer nivel brincando por la parte externa, lo que provocó que cayera hasta la planta baja, por lo que fue atendido por personal médico, pero perdió la vida”, anunció la Secretaría en su cuenta de ‘X’.

El accidente ocurrió previo al inicio del partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal que ha servido para reabrir el Azteca, también llamado estadio Ciudad de México, que será sede del Mundial que arranca el 11 de junio próximo. Lo que se suponía que debía de ser una fiesta, se vio empañada por este trágico suceso.

Numerosos cuerpos de seguridad trabajaron durante esta reapertura del Azteca, llegando a cerrar un perímetro de un kilómetro a la redonda del recinto, al que sólo pudieron acceder aficionados con entrada y personal acreditado.

Ante las estrictas medidas, las calles cercanas al estadio se notaron apagadas sin las características caras pintadas y con la alegría que se esperaba para un día que se se suponía, tan esperado.

Dentro, Emilio Azcárraga, directivo del fútbol mexicano, dio la bienvenida a Gianni Infantino, presidente de FIFA, ante tímidos aplausos en la tribuna.

Es el nuevo Azteca, que tiene asientos nuevos, un mejor juego de luces y sonido, pero parece extrañar el alma del viejo Azteca y el calor de su afición.