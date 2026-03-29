COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

NBA

Doncic, sancionado con un partido de suspensión por su decimosexta técnica del año

Doncic vio la técnica el viernes en el partido contra los Brooklyn Nets.

Luka Doncic

ZUMAPRESS.com / Cordon Press

Luka Doncic

Agencia EFE

Publicado el

1 min lectura

Luka Doncic, estrella de Los Ángeles Lakers, fue sancionado este sábado con un partido de suspensión por la NBA por su decimosexta técnica de la temporada.

Doncic vio la técnica el viernes en el tercer período del partido ganado 116-99 por los Lakers contra los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández.

El esloveno cumplirá su suspensión el 30 de marzo en el duelo de los Lakers contra los Washington Wizards.

Doncic pudo recibir esta sanción la semana pasada al recibir una técnica en un encuentro ganado a los Magic en Orlando, pero en ese caso los Lakers recurrieron esa decisión con éxito.

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Visto en ABC

Lo último

Tracking