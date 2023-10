Vinicius Júnior volvió a ser protagonista en El Clásico, pero más en lo extradeportivo que en su cita con el balón. En el primer minuto del partido, el brasileño persiguió una pelota en profundidad. No pudo controlar el esférico y ya con la pelota fuera de banda, Vini lanzó un balonazo dirigido a la gradería culé. Desde ese instante, el encuentro no fue nada sencillo para el brasileño. Volvió a escuchar insultos racistas, como reflejaron las cámaras tras el encuentro. Se fue sin marcar y sin ser trascendental en la victoria del Real Madrid sobre el FC Barcelona. Manolo Lama analizó el impacto del brasileño y le dio una advertencia.

Dentro de ese difícil Clásico que vivió Vinicius, también protagonizó piques con el cuarto árbitro. "Siempre que nos pita este, no pita faltas para mí", recriminaba el delantero brasileño a Manuel García Gómez sobre la actuación del colegiado extremeño en El Clásico. También con el juez de línea. Cuando Carlo Ancelotti decidió sacarle del césped, en el último minuto del descuento, comenzó a celebrar la prácticamente cerrada victoria merengue. Uno de los linieres le animaba con la mano en su brazo izquierdo a marcharse. El jugador se dio la vuelta y respondió: "Oye, no me toques".

Con el partido acabado y con las pulsaciones a ritmo normal tras la tensión del partido, Vini colgó en su cuenta oficial de X una imagen que encendió los ánimos del barcelonismo. El brasileño subió una foto de la celebración del segundo gol de Bellingham, acompañada con un texto "New Era", el título del documental de Amazon sobre la nueva etapa del FC Barcelona. Así provocaba Vinicius a los culés después de sufrir él sobre el campo varios incidentes en los que fue protagonista. Por ejemplo, con Gavi tuvo sus más y sus menos después de una falta que Gil Manzano no pitó.

Pero sin duda, el momento más compartido fue el que vivió con Xavi. El entrenador le recriminaba al brasileño que, en una jugada anterior, se había tirado descaradamente ante la carga de Gavi. Vinicius, por su parte, se quejaba de que Gil Manzano no hubiese indicado falta del canterano. La discusión no ha ido más que un simple intercambio entre ambos. Todo esto provocó que hasta un diputado del PSOE haya escrito contra él en las redes sociales. "Hay que no sabe ganar", puso Ignacio Urquizu en X compartiendo el vídeo de su salida del campo.

La advertencia de Manolo Lama a Vinicius

"Yo digo que es que no son incompatibles las dos cosas. Lo que se le hace a Vinicius cuando se le insulta es lamentable y vergonzoso, pero el comportamiento de Vinicius en ciertos campos es lamentable y vergonzoso. Ayer, otra vez Ancelotti tuvo que mediar para pararle. O sea, es que Vinicius no se da cuenta. Por cierto, Ancelotti ayer fue un señor en su comportamiento, como frenó a mucha gente, porque se podía haber montado un jaleo y él estuvo inmenso. Pero es que Vinicius no ayuda en nada a su equipo. Él tuvo un mal partido deportivo, él no tuvo un buen día, pero la forma que sale del campo, los jaleos que tiene"

BARCELONA, 28/10/2023.- El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior durante el partido de LaLiga que enfrenta al FC Barcelona y al Real Madrid este sábado en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona. EFE/ Quique Garcia





"Con Gavi, creo, hay una imagen en la que va Gavi andando, va a buscarle, le toca la cara y le responde. O sea, es que está permanentemente... Cuando dices: Bueno, mira, te pasa en un partido... Pero chico, yo que sigo al Madrid, es que no hay un campo donde no tenga un lío. Entonces hay en muchos campos que le insultan. Es lamentable. Búsquenlos, póngalos en la calle, múltenles, hagan lo que quieran... Pero Vinicius, tú también te tienes que dar cuenta de que te equivocas y, además, te equivocas perjudicando gravemente a tu equipo".