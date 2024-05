La FA acusa a Lucas Paquetá de forzar tarjetas para influir en apuestas deportivas

Nuevo escándalo relacionado con las apuestas en el mundo del fútbol. Lucas Paquetá, estrella del West Ham y uno de los titulares en el centro del campo de la selección brasileña, ha sido acusado por la Federación Inglesa de mala conducta por unas presuntas infracciones de una serie de reglas relacionadas con las apuestas deportivas.

Paquetá, de 26 años, está convocado por su país para la próxima Copa América y ha disputado esta temporada 43 partidos en todas las competiciones con el West Ham anotando 8 goles y asistiendo en otros 7 tantos. Los hammers pagaron por sus servicios 43 millones de euros al Olympique de Lyon en el verano de 2022.

Comunicado de la FA sobre Lucas Paqueta

Lucas Paqueta, del West Ham United, ha sido acusado de mala conducta en relación con presuntas infracciones de las reglas E5 y F3 de la FA. El jugador ha sido acusado de cuatro infracciones de la Regla E5.1 de la FA en relación con su conducta en los partidos de la Premier League del club contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023.

Se alega que buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto o ocurrencia en estos partidos al buscar intencionalmente recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar a las apuestas para que una o más personas se beneficien de las apuestas.

Lucas Paqueta también ha sido acusado de dos infracciones de la Regla F3 de la FA con respecto a presuntos incumplimientos de la Regla F2 de la FA. El jugador tiene hasta el 3 de junio de 2024 para dar respuesta a estos cargos, sujeto a cualquier solicitud de prórroga de este plazo. La FA no hará más comentarios hasta la conclusión de este caso.

"Estoy extremadamente sorprendido y decepcionado con los cargos de los que la FA ha decidido acusarme. Durante nueve meses he colaborado con todas las etapas de la investigación y les he dado toda la información que me han pedido. Niego totalmente las acusaciones y lucharé con todas mis fuerzas para limpiar mi nombre. Debido a que el proceso está en marcha no haré más comentarios al respecto", escribió el brasileño en sus redes sociales.