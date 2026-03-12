El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 6 al 12 de marzo)

¡Hola, hola! Como aficionado al Hércules, me pregunto cuántos equipos que, estando en Primera División, hayan caído por debajo del fútbol profesional y hayan conseguido volver? Recuerdo equipos como Mallorca, Alavés, Rayo...

Gracias.

….....................................................................................................................................................................................

Tengo varias preguntas para Pedro:

¿Cuándo se instauró por primera vez la regla del valor doble de los goles en campo contrario, tanto en eliminatorias nacionales como europeas?

¿Cuándo dejó de tener vigencia esta ley?

¿Cuál ha sido la mayor remontada en esa época?

….....................................................................................................................................................................................

Hola Pedro,

¿Qué países hay en el mundo que solo tengan un jugador que haya ganado la Champions League? Por ejemplo, aunque no estoy seguro, Keylor Navas es el único de Costa Rica que la ha ganado.

Saludos.

….....................................................................................................................................................................................

Una pregunta para Pedrito, si el Atlético se clasifica, le 'roba' el factor cancha al Tottenham, ¿jugaría contra el Barcelona el partido de vuelta en casa?

….....................................................................................................................................................................................

Una pregunta para Pedro,

Racing y Las Palmas pueden subir a Primera División. Y si suben los dos, Jaime Mata celebraría por doble partida, ¿existe algún precedente parecido?