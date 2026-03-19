El Consultorio de Pedro Martín (Semana del 13 al 19 de marzo)

Me gustaría saber qué equipos le han pitado más penaltis en los últimos 10 años. Mi cabeza asocia siempre a gol de Oyarzabal de penalti y quería saber si es algo tan recurrente o es cosa mía; mi sensación es que le pitan bastantes penaltis a la Real.

Saludos.

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Hacedme el favor de trasladarle a Pedro Martín esta pregunta: Pedro, comentaste que el gol marcado desde mayor distancia lo hizo un jugador que se llama Antonio en un Sevilla-Numancia. Pero, salvo error por mi parte, no dijiste ni la fecha, ni a qué equipo pertenecía el jugador, ni qué competición se jugaba. Te agradeceré que lo detalles porque la IA no me ayuda en absoluto.

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Quería saber cuándo fue la última vez que descendieron los 3 equipos recién ascendidos.

Y también cuándo fue la última vez que no descendió ningún recién ascendido.

Gracias.

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Para el 'sumo sacerdote' de los números:

Ya sé que si disparo a portería y el balón va claramente fuera, pero rebota en un rival y entra, no se me contabiliza como gol mío, sino en propia meta. Pero… ¿al compi que me dio el pase se le contabilizaría como asistencia?

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Dos cuestiones. El pasado domingo entre Pellegrini y Giráldez hubo una diferencia de 34 años de edad. ¿Es el récord absoluto entre dos entrenadores o ha habido alguno mayor en Primera División?

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A tu juicio, Pedro, ¿cuál puede ser el mejor gol en la historia de la Liga? ¿El de Ronaldo en Compostela (1996) u otro?

Quiero tu debate u opinión.

Gracias.

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Buenos días, Tiempo de juego, quería que la versión humano del Pitufo Gruñón me resolviera estas dudas… Mis preguntas son las siguientes:

¿Por qué el Rayo Vallecano cambió su nombre de Agrupación Deportivo Rayo Vallecano a Rayo Vallecano de Madrid? Hay quien dice que sí podía ser una estrategia de Ruiz Mateos, cuando presidía el Rayo, porque en el escudo con las letras que pone (RVM) se podía citar de manera indirecta a Rumasa…

¿Qué modelo de Copa os gusta más, la francesa o la inglesa?

Besos a todos.

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