Comentarios, Sugerencias, Peticiones...(Semana del 6 al 12 de marzo)

Buenas equipo, me gustaría proponeros una idea para la jornada vintage que se celebrará en la Liga próximamente.

Me gustaría que ese día el programa también fuera vintage, con sintonías que se utilizaban hace 10 o 15 años. Y si es posible, algún anuncio mítico o llamar a los estadios por su antiguo nombre, por ejemplo El Madrigal. No sé... algo para que sea una jornada especial en todos los sentidos.

Un abrazo y nos escuchamos, saludos.

Muy buenas equipo, soy fósforo vuestro de siempre.

Cuando Paco da los resultados de la ACB, dijo Unicaja y entendemos que es el equipo de Málaga. Y seguidamente ha dicho Granada, por favor, decid Covirán Granada, que somos una cooperativa de tenderos patrocinando a este equipo y otros. Este favorcito, además de hacernos visibles, nos hace ilusión.

Gracias y os sigo oyendo, Antonio Marqueta.

¡Hola, TdJ! Estoy haciendo la cena con la radio puesta y cantando con Andrea el “se llama Adrenalyn, el juego de la Liga”. Entonces mi hija me ha preguntado si no se me hacía raro no escuchar a Pepe y le he dicho que sí. Ella, mi hija, tiene 21 años, se llama Ainara y es de todo menos deportista. Pero lleva 21 años escuchando decir el '¡Hola, hola!' y cantando cada anuncio conmigo en el coche, en casa... Y lo que quería decir es que las personas se van, su ausencia se queda y los grandes las perpetuáis en un estilo propio.

¡Enhorabuena!

¡Hola, hola! Este mensaje es para todos los componentes de Tiempo de Juego, que en cierto modo también es mi familia. Y en especial me dirijo a Paco González.

Mi padre está en la etapa final de su vida y en los últimos dos meses he descubierto anécdotas y vivencias de él que son increíbles. Estoy escuchando mientras camino una versión que he hecho de tus canciones favoritas y, al llegar a la frase “me siento hoy como un halcón”... me he echado a llorar pensando en mi padre. Y por la canción he pensado también en vosotros. Os he mandado la versión para vosotros, no para que la pongáis en antena. La letra es un himno y no es mío, pero algún día os contaré lo que hicisteis durante la pandemia.

Un abrazo de Javi desde Alemania.

¡Hola! Soy Virginia y tengo 38 años. Soy oyente vuestra desde que el mundo es mundo. Me habéis acompañado sacándome la ESO, Bachillerato, la FP y las dos carreras que tengo, y voy por la tercera. Y espero que sigáis siendo mi talismán.

Mis padres nunca entendieron que pudiera escucharos y estudiar a la vez, pero la culpa de eso es de ellos mismos. Soy del Barcelona y mis amigos me dicen que “algún defecto tenía que tener”.

Solo quería deciros que me habéis acompañado en rupturas amorosas, en decisiones difíciles, en mi trastorno de ansiedad; incluso me habéis ayudado a sentirme menos sola y más valiente para volver a mi casa después de sufrir un robo.

He reído y llorado con vosotros a partes iguales. Y no dejéis de estar nunca, por favor.

Un saludo a la 'Comandante' Peláez.

Gracias siempre.

¡Hola! Os llevo escuchando un año o más y quiero deciros que me encanta el programa. Tocáis cualquier tema con un tacto como si estuviera escuchando a una persona conocida... y es como si estuviera en casa.

¡Gracias!

Hola, siempre escribo para poner vuestro trabajo por las nubes. Pero debo decir que la entrevista al señor Laporta me pareció tristísima. El señor Castaño, bajo mi punto de vista, estuvo totalmente superado.

Los colaboradores... Dani Senabre: empalagoso con su ídolo; Miguel Rico: el mejor.

Por último, debo decir que me pareció fatal el papel casi residual de Joseba Larrañaga. Y siento decir todo esto porque suelo ensalzaros, pero no puedo después de la entrevista y mira que por cuestiones ideológicas me cuesta escuchar COPE, pero con vosotros es todo distinto...

El mejor escribiente tiene un borrón; por favor, que no se repita.