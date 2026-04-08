Vuelven a apedrear el autobús del Atlético de Madrid a su llegada al Camp Nou

El autobús del Atlético de Madrid ha vuelto a ser apedreado a su llegada al Camp Nou para la disputa del partido de ida de los cuartos de final de la Champions League frente al FC Barcelona. El incidente ha provocado la rotura de dos lunas del vehículo del equipo colchonero.

La noticia ha sido adelantada por nuestro compañero Antonio Ruiz en 'Tiempo de Juego', quien ha confirmado el suceso a través de fuentes del club. Según su información, los hechos han ocurrido en el trayecto del hotel de concentración al estadio.

Inicialmente se informó de un solo cristal roto, pero el propio periodista ha corregido la información poco después: "Han sido 2 lunas, no solo una".

Un incidente que se repite

Este lamentable suceso no es nuevo para el equipo rojiblanco en sus visitas a Barcelona. "Mala, mala, mala noticia, y además se repite", ha lamentado Antonio Ruiz, recordando que "la última vez que jugó el Atlético de Madrid aquí en Copa pasó lo mismo".

En aquella ocasión, en la previa de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, el autobús del Atlético también sufrió el impacto de objetos lanzados por aficionados locales que rompieron una de sus lunas. Por el momento, se desconoce si los autores pertenecen a algún grupo o actuaron por libre.