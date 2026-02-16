Siro López sorprende con su opinión del segundo penalti a Vinicius: "Hay partidos en los que el Real Madrid es perjudicado, pero con ese le ayudaron"

El Real Madrid asumió el liderato provisional de LaLiga y trasladó la presión al FC Barcelona tras imponerse con claridad (4-1) este sábado en el Estadio Santiago Bernabéu a la Real Sociedad.

CONTUNDENCIA Y LIDERATO PROVISIONAL

El conjunto blanco resolvió el choque con autoridad y sin demasiadas complicaciones ante un rival que ofreció menos resistencia de la prevista y que vio truncada su buena racha desde la llegada de Pellegrino Matarazzo al banquillo.

El cuadro madridista se mantiene firme en la lucha por el campeonato y Lo logró gracias a un partido serio, equilibrado y con escasas fisuras, más allá de la acción que supuso el 1-1. Ni siquiera necesitó a Kylian Mbappé, cuya ausencia fue bien cubierta por el eficaz Gonzalo García y por un destacado Vinícius, que firmó un doblete desde el punto de penalti tras provocar ambas acciones. El llamado 'efecto Matarazzo' no se dejó notar y el conjunto donostiarra puso fin a una racha de once encuentros sin conocer la derrota.

EFE Vinicius celebra el gol que ha marcado en el Real Madrid-Real Sociedad

Un plácido triunfo en el que el equipo blanco supo aprovechar el desgaste y las rotaciones de una Real Sociedad que acusó el esfuerzo realizado tras su compromiso copero.

LA SORPRENDENTE OPINIÓN DE SIRO LÓPEZ

Y en 'el Tertulión de los domingos' se habló de la polémica del encuentro. Más concretamente de ese segundo penalti que se le señaló a Vinicius y que supuso el 4-1 definitivo. Una acción que fue muy discutida y en la que Aramburu, según la decisión del colegiado, derribó al futbolista brasileño en el interior del área.

Momento exacto en el que Aramburu derriba a Vinicius en el Real Madrid - Real Sociedad.

Gonzalo Miró fue uno de los comentaristas que dio su opinión al respecto y dijo: "Lo que llama la atención al resto de la gente que no es madridista en este país, entiendo, es que a un equipo que se le pitan 13 penaltis en 24 partidos, piense que es perjudicado por los árbitros".

Sin embargo, Siro López sorprendió con su punto de vista. "Hay partidos en los que el Real Madrid es perjudicado y otros en los que no. Ayer creo que en ese penalti ayudan al Madrid, pero en otros partidos pues puede sentirse perjudicado", explicaba el comentarista.

Y para finalizar, Santi Cañizares zanjaba el debate comentando: "Ese argumento de sentirse perjudicado creo que no vale porque todos los clubes de este país se sienten perjudicados en algún momento de la temporada".