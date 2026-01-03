Decenas de aficionados reciben al Valencia con reproches en Manises y una luna del autobús acaba rota

Imagen de la luna rota del autobús del Valencia a su llegada al aeropuerto, procedentes de Vigo

Más de un centenar de aficionados del Valencia recibieron este sábado al equipo a su llegada al aeropuerto de Manises, tras perder ante el Celta en Balaídos por 4-1, con reproches para la directiva, el entrenador y la plantilla.

“Corberán, dimisión”, “jugadores mercenarios” y “Peter, vete ya” fueron algunos de los cánticos repetidos por la afición congregada en el aeropuerto valenciano, donde aterrizó el equipo alrededor de las ocho de la tarde.

Los valencianistas, muchos de ellos miembros de la grada de animación Curva Nord se organizaron la concentración mediante redes sociales y esperaron al equipo en la terminal de llegadas privadas acordonados por la Policía Nacional.

Cuando llegó el equipo, fue pitado, abucheado e increpado, a la vez que pidieron que salieran los capitanes a hablar, pero nadie se acercó a los aficionados.

El autobús del equipo, al que solo le separa un punto de la zona de descenso que marca el Girona, que todavía tiene que jugar, fue escoltado hasta la Ciudad Deportiva de Paterna por la Policía Nacional, pero en el recinto deportivo no había aficionados. Los jugadores bajaron rápido del autobús y cogieron sus coches para ir a sus respectivos domicilios.

COMUNICADO DEL VALENCIA CF CONDENANDO LA VIOLENCIA

El Valencia, por su parte, emitió un pequeño comunicado a través de sus redes sociales en las que mostró una luna del autobús apedreada.

"El Valencia CF desea expresar su comprensión ante la frustración de nuestra afición por los resultados recientes del equipo. Sin embargo, el Club lamenta profundamente el incidente ocurrido a la llegada del equipo al aeropuerto, donde se rompió una de las ventanas del autobús oficial. Este tipo de actos de violencia podrían haber causado daños personales a jugadores o miembros del cuerpo técnico. El Valencia CF condena firmemente cualquier forma de violencia", expuso en su nota.