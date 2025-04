El brutal vídeo de Real Madrid TV contra De Burgos Bengoetxea que ha incendiado la final de Copa: "Esta es su carta de presentación..."

Polémica en la final de la Copa del Rey después de un nuevo y contundente vídeo de RMTV contra De Burgos Bengoetxea, el árbitro del encuentro, que no se ha mordido la lengua en rueda de prensa sobre las imágenes como tampoco ha hecho el hombre que le ayudará en el VAR, González Fuertes, que incluso ha amenazado con que no van a permitir más estas cosas por parte de la televisión del Real Madrid.

Texto del vídeo de real madrid tv

Esta que vais a ver a continuación es la carta de presentación de Ricardo de Burgos Bengoetxea, del árbitro designado para dirigir la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona.

Con el colegiado vasco, el Real Madrid tiene tan solo un 64% de victorias. En cambio, el Barcelona tiene un 81% de triunfos. Una increíble diferencia a la que además se suma que el equipo de Ancelotti solo ha ganado 2 de los últimos 5 partidos con él en el campo. Pero lo más llamativo viene a continuación: Porque, aunque Ricardo de Burgos Bengoetxea sea árbitro internacional desde 2018, la UEFA jamás le ha designado para un partido de Champions y la FIFA tampoco ha contado con él para ninguna de sus competiciones.

RMTV Fragmento del vídeo de RMTV a De Burgos Bengoetxea.

Sin embargo, en España esta será ya su tercera final entre el Real Madrid y el Barcelona tras las Supercopas de 2017 y de 2023. Un reconocimiento en España que no tiene a nivel internacional, pero aún así sigue arbitrando partidos de este calibre. Uno de los hombres del círculo de confianza de Medina Cantalejo y de Clos Gómez.

Su último antecedente con el Real Madrid fue estando en el VAR en el último derbi liguero en el Bernabéu. Aquel día avisó a Soto Grado para que revisara un posible penalti de Tchouameni. Como vemos en la imagen es una jugada completamente aislada en la que el francés pisa el suelo y apenas roza al jugador del Atlético de Madrid. Soto Grado termina revisándola en el VAR y pitando penalti. Increíble que De Burgos Bengoetxea entrara en esta jugada mostrando, además, al colegiado tan solo dos tomas: una barrida y lejana y otra con jugadores en medio. Una decisión que impidió la victoria del Real Madrid en el derbi, dos puntos menos que se sumaron en esta Liga.

RMTV Tchouaméni pisa a Samu Lino en el derbi madrileño.

Esta temporada De Burgos Bengoetxea también estuvo en el VAR en el Real Madrid-Espanyol, donde no avisó al colegiado principal de este manotazo a Fran García dentro del área que debió ser penalti. En la temporada pasada fue el árbitro de campo del Getafe-Real Madrid. Aquella noche no pitó este penalti a Vinicius cuando se internaba en el área. Vemos como el jugador del Getafe le trastabilla claramente. Y en los minutos finales tampoco pitó este penalti a Brahim. La imagen no deja lugar a dudas. El futbolista del Getafe no llega al balón y derriba al madridista. Aquel día tampoco castigó con tarjeta roja dos temerarias entradas a Joselu y a Tchouameni.

RMTV Carmona golpea con el pie a Vinicius en el partido de la pasada temporada en el Coliseum.

También el curso pasado, el colegiado vasco estuvo en el empate del Real Madrid en el Pizjuán ante el Sevilla. En los primeros minutos anuló un gol a Valverde por un supuesto fuera de juego de Bellingham en el inicio de la jugada. Desde el VAR le avisan y con esta imagen, donde vemos por separado las posiciones de Valverde y Bellingham, justificaron la decisión, pero gracias a este vídeo de un aficionado comprobamos que el inglés se encontraba habilitado. Tan solo dos minutos después, Rüdiger recupera ante Ocampos, De Burgos le dice que se levante, la imagen es clara, que se levante, pero cuando el Real Madrid contragolpeaba con mucho peligro paró la acción. Rodrygo, Bellingham y los jugadores del Sevilla continuaron la jugada al no escuchar el silbato del colegiado y el inglés termina marcando. El árbitro pasó de decirle a Ocampos que se levantara a parar el partido. Dos goles anulados en apenas nueve minutos de partido y al filo del descanso tampoco pitó este claro penalti de Jesús Navas a Vinicius…”, finaliza el vídeo.