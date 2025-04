La reflexión de Emilio Pérez de Rozas tras el plantón del Real Madrid a la Federación: "Si tiene miedo de una goleada..."

El Real Madrid denunció este jueves lo que considera una "clara animadversión y hostilidad" de los árbitros hacia el club en un comunicado publicado en sus medios oficiales tras su negativa a participar en la rueda de prensa y entrenamiento oficiales y en la cena previa a la final de la Copa del Rey de fútbol.

A su juicio, todo ello demuestra, "una vez más", una "clara y manifiesta animadversión y hostilidad de estos árbitros contra el Real Madrid".

"Declaraciones aún más sorprendentes todavía, bajo un tono amenazante, aludiendo a la unidad de los árbitros, para anunciar supuestas medidas o actuaciones que distan mucho de los principios de equidad, objetividad e imparcialidad que deberían imperar a escasas horas de un acontecimiento futbolístico que centra la atención de cientos de millones de personas en todo el mundo", continúa el texto.

Unas palabras que llegaron después de la suspensión de la rueda de prensa y de la asistencia a los actos oficiales de este viernes.

El Real Madrid justifica su decisión en la "gravedad" que a su juicio suponen las declaraciones del árbitro del partido y del encargado del VAR, según informa un faldón aparecido en la televisión oficial del club.

En Deportes COPE, Emilio Pérez de Rozas aseguró que "a Florentino Pérez no le gusta Javier Tebas, no le gusta Alexander Ceferin, no le gusta Rafael Louzan, no le gustan los árbitros” y además “utiliza la televisión como brazo armado".

Por eso se preguntó: "¿Qué es lo que pretende? Quiere organizar su propia Copa de Europa. ¿Pero de qué va el señor Florentino Pérez?".

"En tiempos dictatoriales, en tiempos que nos clavamos las manos a la cabeza con Putin, con Trump, con Erdogan, ¿de qué hablamos? Por favor, o sea, a mí me parece, salga usted al campo y si tiene miedo de una goleada y lo que quiere es no presentarse, pues dígalo, pero no haga este número", concluyó.

