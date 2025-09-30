Las sensaciones de Petón con el Atlético tras la goleada en Champions al Eintracht: "No venía sucediendo desde hace tiempo y lo estamos deseando"

El 5-1 que le metió el Atlético de Madrid al Eintracht de Frankfurt este martes en la segunda jornada de la Liga de Campeones dejó un sabor de boca absolutamente inmejorable.

El ejemplo más claro, el de los dos comentaristas del equipo rojiblanco invitados a Tiempo de Juego para la retransmisión del partido.

El primero de ellos, Petón, que vivió con especial euforia todos y cada uno de los cinco goles del partido, terminó haciendo una lectura muy esperanzadora para lo que está por delante.

La 'parroquia' colchonera, que venía todavía de disfrutar la goleada al Real Madrid en el derbi del pasado sábado en LaLiga, es consciente de que su equipo "está en ese momento tan prometedor que ya estamos deseando que llegue el siguiente partido", algo que, según Petón, "no venía sucediendo desde hace tiempo".

Así que la recomendación del comentarista de la Cadena COPE fue la de ser consciente del momento dulce que atraviesa el equipo: "Estirémoslo todo lo posible. Antes comentaba, en broma, que el Atlético de Madrid era aspirantísimo a la Champions, pero es un equipo al que no hay que desechar si sigue en este tono".

EFE Le Normand celebra el segundo gol del Atlético de Madrid al Eintracht de Frankfurt

Al comentario de Petón, le acompañó las buenas sensaciones y la sonrisa de Gonzalo Miró, que concluyó que este martes se vio "un buen Atlético de Madrid que demuestra el equipo que es y que, aunque ha cogido el tono tarde, parece que lo ha encontrado".

La esperanza de Miró con esta versión del Atlético es que "esperemos que no lo deje, que no sea cosa de una semana, sino que esto sea el principio de algo que encuentre cierta continuidad".

Precisamente la próxima cita del club colchonero es fuera de casa, donde tiene por el momento, su asignatura pendiente, en su visita a Balaídos para jugar frente al Celta el domingo 5 a las nueve de la noche.