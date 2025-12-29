Anthony Joshua, excampeón de los pesos pesados, herido en un accidente con dos muertos en Nigeria

Hace apenas 10 días Anthony Joshua saltaba el ring en Miami para destrozar a Jake Paul y embolsarse una suculenta bolsa de decenas de millones de euros. Ahora, ha vuelto a nacer después de verse involucrado en un accidente que le ha costado la vida a dos personas, según publican medios locales.

Los hechos han ocurrido en Nigeria, país de ascendencia de sus padres, en la autopista que une el estado de Ogun con Lagos, el centro económico del país. Joshua, excampeón de los pesos pesados, iba como pasajero en un Jeep Lexus que ha impactado contra un camión que se encontraba detenido en la carretera.

El boxeador ha resultado herido, pero otras dos personas han perdido la vida. En los vídeos que han corrido por las redes sociales se ve como es rescatado del amasijo de hierros en que ha quedado convertido el todoterreno, mientras grita de dolor. Posteriormente ha recibido asistencia médica y se encuentra en buen estado físico ya que apenas habría sufrido heridas leves. "Anthony Joshua se encuentra en un hospital no revelado, donde está siendo tratado por sus lesiones" declaró el jefe de policía de la comisaría local de la jurisdicción en la que se produjo el accidente.