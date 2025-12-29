TIEMPO DE JUEGO
Manolo Lama se atreve a predecir el ganador del Mundial 2026: "Lo digo con mucho miedo"
El narrador de Tiempo de Juego dio los nombres de la selección que ganará el torneo, del equipo que será revelación y también la decepción del campeonato.
Publicado el
2 min lectura
La FIFA realizó el pasado 5 de diciembre el sorteo del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en la ciudad de Washington, donde las 48 selecciones conocieron su suerte para el torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.
España quedó encuadrada en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay y jugará sus partidos los días 15, 21 y 26 de junio en Atlanta (los dos primeros) y Guadalajara el tercero.
LAS COINCIDENCIAS QUE ILUSIONAN A ESPAÑA
Tras el sorteo siempre llega el turno de las cábalas y supersticiones. Por ello, hay varios motivos que ilusionan a la afición española de cara a que la selección se proclame campeona del mundo el próximo 19 de julio.
La primera de ellas es que España quedó encuadrada también en el Grupo H en el Mundial 2010. La segunda conjetura está relacionada con el partido inaugural, puesto que tanto en la cita de 2010 como en la de 2026 un duelo entre Sudáfrica y México levantará el telón del torneo. Y la tercera es que la selección española también llega como actual campeona de la Eurocopa, tal y como también sucedió hace 15 años.
LAS PREDICCIONES DE MANOLO LAMA
Todavía quedan más de seis meses para el inicio del torneo, pero Manolo Lama se ha atrevido a predecir el ganador del Mundial 2026 y también la selección revelación, entre otras cosas.
Para Manolo Lama, los combinados que pueden dar la sorpresa en la competición son Colombia y Ecuador, pero con un pequeño matiz. "Cuando digo que son revelación, no lo digo porque vayan a ser campeones", afirma en su respuesta.
Al ser preguntado por la selección que decepcionará, Manolo Lama es muy tajante: "Alemania". Al contrario que cuando le toca responder por quién saldrá como ganadora: "Voy a decir España con mucho miedo".
Y para finalizar, el narrador "espera" y "desea" que Lamine Yamal, Mikel Merino o cualquier jugador de la selección española sean la estrella del Mundial.