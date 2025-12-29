Manolo Lama se atreve a predecir el ganador del Mundial 2026: "Lo digo con mucho miedo"

La FIFA realizó el pasado 5 de diciembre el sorteo del Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá en la ciudad de Washington, donde las 48 selecciones conocieron su suerte para el torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

COPE.ES Grupo de España en el Mundial 2026

España quedó encuadrada en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay y jugará sus partidos los días 15, 21 y 26 de junio en Atlanta (los dos primeros) y Guadalajara el tercero.

LAS COINCIDENCIAS QUE ILUSIONAN A ESPAÑA

Tras el sorteo siempre llega el turno de las cábalas y supersticiones. Por ello, hay varios motivos que ilusionan a la afición española de cara a que la selección se proclame campeona del mundo el próximo 19 de julio.

Iker Casillas levanta la Copa del Mundo en 2010

La primera de ellas es que España quedó encuadrada también en el Grupo H en el Mundial 2010. La segunda conjetura está relacionada con el partido inaugural, puesto que tanto en la cita de 2010 como en la de 2026 un duelo entre Sudáfrica y México levantará el telón del torneo. Y la tercera es que la selección española también llega como actual campeona de la Eurocopa, tal y como también sucedió hace 15 años.

LAS PREDICCIONES DE MANOLO LAMA

Todavía quedan más de seis meses para el inicio del torneo, pero Manolo Lama se ha atrevido a predecir el ganador del Mundial 2026 y también la selección revelación, entre otras cosas.

@SEFutbol La selección española, clasificada para el Mundial 2026

Para Manolo Lama, los combinados que pueden dar la sorpresa en la competición son Colombia y Ecuador, pero con un pequeño matiz. "Cuando digo que son revelación, no lo digo porque vayan a ser campeones", afirma en su respuesta.

Al ser preguntado por la selección que decepcionará, Manolo Lama es muy tajante: "Alemania". Al contrario que cuando le toca responder por quién saldrá como ganadora: "Voy a decir España con mucho miedo".

Y para finalizar, el narrador "espera" y "desea" que Lamine Yamal, Mikel Merino o cualquier jugador de la selección española sean la estrella del Mundial.