La razón por la que Paco González "pasa" del número 1 logrado por Carlos Alcaraz: "Debería aprender"

Carlos Alcaraz venció este domingo a Jannik Sinner (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4) y conquistó su segundo US Open. Los dos tenistas se enfrentaban por tercera vez esta temporada en una final de Grand Slam y el murciano, con este triunfo, deshizo el empate después de ganar Roland Garros y perder en Wimbledon contra el italiano.

EFE Carlos Alcaraz posa con el trofeo del US Open

Con tan solo 22 años, Alcaraz ya tiene en sus vitrinas seis Grand Slams y, además, arrebatará el número 1 de la ATP a un Sinner que empezó 2025 arrasando en el Open de Australia.

LA FELICIDAD DE CARLOS ALCARAZ TRAS GANAR EL US OPEN

Carlos Alcaraz, tras tumbar a Sinner, se mostró feliz tras conquistar el título en Nueva York y se dirigió a todos los presentes en la Arthur Ashe, empezando por el propio Sinner y terminando con los aficionados.

"Es increíble lo que has conseguido durante toda la temporada. Te veo más que a mi familia y es muy bonito compartir vista y verte entrenar en cada torneo. Por todo eso, te felicito por todo el trabajo que realizas junto a todo tu equipo", fueron las palabras de cariño que el murciano dirigió hacia Sinner.

EFE Carlos Alcaraz celebra con Juan Carlos Ferrero su triunfo en el US Open.

Seguidamente, Alcaraz agradeció el apoyo a su familia y equipo y dijo: "Tengo mucha suerte de teneros a todos. Me hacéis ser mejor tenista y también mejor persona. Y gracias a vuestro apoyo he conseguido todos estos logros".

Para finalizar, el nuevo número 1 de la ATP expresó su gratitud a la organización del torneo y a todos los aficionados. "Todo el mundo que hace posible este torneo lográis que los tenistas nos sintamos como en casa durante estas tres semanas y es un privilegio formar parte de él. También quiero agradecer el apoyo a los aficionados porque desde la pista siento todo vuestro aliento", afirmó Carlos Alcaraz.

PACO GONZÁLEZ RESTA IMPORTANCIA A QUE ALCARAZ SEA NÚMERO 1

Este domingo, durante 'el Tertulión de los domingos', se debatió y mucho sobre la comparación entre Carlos Alcaraz y Rafa Nadal después de que el tenista murciano ganara el US Open y su sexto Grand Slam con tan solo 22 años.

EFE Carlos Alcaraz abraza el trofeo del US Open tras ganar a Sinner.

Manolo Lama fue uno de los primeros en dar su opinión y dijo: "Es inevitable comparar a los dos. Y también es inevitable comparar a Lamine Yamal con Messi. También pasó con Gasol, que le comparábamos con Fernando Martín. Siempre buscamos una referencia, pero tendremos que esperar a que se retire Alcaraz para ver quién es mejor".

Y añadía: "Todos estamos de acuerdo en que Alcaraz y Nadal son muy buenos y también pensamos que es más bonito de ver al murciano jugar al tenis".

Paco González, por su parte, quiso ir más allá y comentó: "Creo que Alcaraz debe aprender de Nadal a despreciar lo del número 1. Nadal sufrió muchas lesiones y lo jugaba todo porque no podía dejar de jugar torneos como el Godó, Madrid o Montecarlo".

Para finalizar, el director de Tiempo de Juego dio la razón por la que Carlos Alcaraz no debería obsesionarse con ser número 1 del mundo. "Me importa un bledo que Alcaraz sea número 1, lo que quiero es que gane Grand Slams, que es lo que queda para la historia. Las 52 semanas como el mejor del mundo estaban muy bien, pero al final obligaba a Nadal, Djokovic y Federer a pegarse palizas y jugarlo todo", explicaba Paco González.

