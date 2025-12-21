TIEMPO DE JUEGO
La opinión de Pedro Martín, analista arbitral de Tiempo de Juego, sobre el penalti pitado de Comesaña a Raphinha en el Villarreal-Barça: "Si se hubiese quedado quieto..."
El analista arbitral de Tiempo de Juego da su opinión sobre el penalti de Comesaña sobre Raphinha que supuso el 0-1 para el equipo culé.
El Barça visitó este domingo al Villarreal el encuentro correspondiente a la 17ª jornada en Primera. Encuentro que fue noticia en su día ya que era el choque que se había previsto que se jugara en Miami, pero finalmente así no fue y el duelo fue en La Cerámica.
El Villarreal salió con Ayoze Pérez y Nicolas Pepe en punta y con la novedad de Sergi Cardona en el lateral en el último partido del año, mientras Hansi Flick contó Frenkie de Jong en el puesto de Pedri, baja de última hora, y con Fermín completando el ataque culé.
El Villarreal salió con un once formado por Luiz Júnior; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Dani Parejo, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y Nicolas Pepe.
El Barcelona comenzó el partido con Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran.
El Barça se adelantó en el marcador en el minuto 12 a través del tanto de Raphinha desde el punto de penalti.
Pena máxima señalada por un derribo de Comesaña sobre el brasileño que el colegiado Alberola Rojas no dudó en señalar.
El especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, apoyó la decisión del colegiado ya que para él sí que era penalti, aunque "si se hubiese quedado quieto, Raphinha se hubiera chocado con él, pero al sacar la pierna...", y reconoció que "Raphinha estaba buscando el contacto".