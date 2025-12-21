La opinión de Pedro Martín, analista arbitral de Tiempo de Juego, sobre el penalti pitado de Comesaña a Raphinha en el Villarreal-Barça: "Si se hubiese quedado quieto..."

El Barça visitó este domingo al Villarreal el encuentro correspondiente a la 17ª jornada en Primera. Encuentro que fue noticia en su día ya que era el choque que se había previsto que se jugara en Miami, pero finalmente así no fue y el duelo fue en La Cerámica.

onces

El Villarreal salió con Ayoze Pérez y Nicolas Pepe en punta y con la novedad de Sergi Cardona en el lateral en el último partido del año, mientras Hansi Flick contó Frenkie de Jong en el puesto de Pedri, baja de última hora, y con Fermín completando el ataque culé.

El Villarreal salió con un once formado por Luiz Júnior; Pau Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Tajon Buchanan, Santi Comesaña, Dani Parejo, Alberto Moleiro; Ayoze Pérez y Nicolas Pepe.

EFE Los compañeros de Raphinha levantan al brasileño después del penalti pitado en el Villarreal-Barça

El Barcelona comenzó el partido con Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, De Jong, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran.

penalti

El Barça se adelantó en el marcador en el minuto 12 a través del tanto de Raphinha desde el punto de penalti.

Pena máxima señalada por un derribo de Comesaña sobre el brasileño que el colegiado Alberola Rojas no dudó en señalar.

Penalti de Comesaña sobre Raphinha en el Villarreal-Barça

tiempo de juego

El especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, apoyó la decisión del colegiado ya que para él sí que era penalti, aunque "si se hubiese quedado quieto, Raphinha se hubiera chocado con él, pero al sacar la pierna...", y reconoció que "Raphinha estaba buscando el contacto".