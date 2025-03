El precioso homenaje del hermano del árbitro fallecido por cáncer que ha hecho emocionarse a Paco González: "Gracias"

Este miércoles la RFEF informaba de la trágica muerte de David García de la Loma con solo 31 años. El colegiado palentino de Segunda RFEF había estado luchando contra un cáncer que le había provocado la imputación de un brazo, había conseguido volver a arbitrar, pero finalmente la enfermedad se reprodujo y le acabó costando la vida. La noticia causó una ola de consternación en todo el fútbol español que se ha teñido de luto y le rendirá su merecido homenaje este fin de semana.

El recuerdo de su hermano sergio

Este sábado pasó por Tiempo de Juego el hermano del fallecido. Sergio habló entre lágrimas de David, pidió que este fuera recordado como "el árbitro de la eterna sonrisa" y desveló el gran gesto que ha tenido el Athletic de Bilbao con su familia: "Sensación un poco rara porque al final mi hermano ya no está con nosotros, pero viendo el amor tan descomunal que ha habido estos días...", comenzaba un Sergio que es unos años más pequeño que David, su único hermano.

la única petición de david

Mateu Lahoz desvelaba en Tiempo de Juego que la única solicitud que había hecho el árbitro fallecido era que su hermano conozca San Mamés. Y el Athletic, en un gesto que le honra, rápidamente ha movido ficha y ha invitado a la familia García de la Loma al estadio para ver este domingo el partido ante el Mallorca (18:30).

Diario Palentino David García de la Loma

"Al final si que tuvimos la suerte mi hermano y yo de estar alguna vez allí y ver ese ambiente. Luego también es un club que cuando David ascendió a Segunda RFEF tuvo el detalle de felicitarle y algo muy bonito que pasó la primera vez que tuvo la enfermedad mi hermano y es que llamó el equipo del Athletic encabezado por Muniain deseándole todo el ánimo y toda la fuerza porque ellos habían pasado por algo similar con Yeray. Que ahora quieran tener este gesto también con David es magnífico", ha recordado.

El desgraciado cáncer de david

La primera vez que David supo que tenía cáncer fue en 2021, poco después de ascender a Segunda RFEF. "Fue como que te echaran el telón y todo se tiñera de negro", cuenta Sergio. "Le dijeron que la opción que más garantías ofrecía era amputar el brazo y desde el primer momento lo tuvo claro". Tras recuperarse siguió arbitrando "con total naturalidad". Pitó primero partidos en Palencia hasta que en septiembre de 2022 arrancó la temporada en Segunda RFEF con un Atlético de Madrid B-Don Benito.

"Él le pidió a la RFEF que le trataran como un árbitro más. Lo que se había ganado en el campo lo quería defender en el campo y ese era su sueño, seguir arbitrando y disfrutando. En marzo de 2024 en Ourense no se notó bien. No estaba cómodo y fue al médico. Le hicieron pruebas y vieron que tenía casi 8 litros en el pulmón", recuerda su hermano Sergio antes de dar las gracias entre lágrimas a la Sanidad Pública, a los médicos que trataron a David, a la Asociación contra el cáncer, a sus amigos y compañeros de arbitraje, "a la RFEF y al CTA por su humanidad", continuó.

"Quería dar la enhorabuena a mis padres porque al final son los que pusieron la semilla de que mi hermano haya conseguido todo esto. Gracias por la educación que nos han dado. A su novia Sandra por acompañarle todo este tiempo y sobre todo me gustaría que mi hermano fuera recordado como el árbitro de la eterna sonrisa. Ya ha pitado el final de su partido y no era uno que tenía que ganar o perder. Tenía unas reglas y él las aceptó y se adaptó a ellas para disfrutar al máximo. Lo último que me gustaría decir es que hay un grupo Arde Bogotá, que le gustaba mucho, y hay una canción que se llama 'Exoplaneta' y sé que estará en el suyo en el que los problemas no existen y se que algún incendiará el Cartagonova en algún día especial", finalizó entre lágrimas un emocionado Sergio.

