David García vuelve a arbitrar un partido ocho meses después de superar un sarcoma y amputarse el brazo

El pasado fin de semana dejó una gran noticia en los terrenos de juego y sobre todo una historia de superación ligada al deporte. David García de la Loma, árbitro palentino de 28 años, volvió a dirigir un encuentro tras casi nueve meses sin poder hacerlo debido a un sarcoma sinovial que le obligó a tomar la dura decisión de amputarse el brazo derecho.

El partido ente el Club Internacional de la Amistad B - Deportiva Leones B de Segunda Regional cadete fue arbitrado por David García, una categoría en la que no debería estar ya que justo el año en el que se le detectó ese sarcoma fue ascendido a la Segunda División de la RFEF, sin embargo García se sintió muy contento y "más nervioso que en el primer partido".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En una entrevista con Castilla y León noticias se emocionaba antes de saltar al terreno de juego para volver a dirigir un partido que él mismo concluía "no sabías cuando iba a llegar e incluso si iba a llegar".

La enfermedad se la detectó el árbitro y médico del Burgos CF, Antonio Rodríguez, a quien David García dice "deberle la vida" y del que siempre se acordará por su trato y su cercanía en el proceso de la quimioterapia, palabras que recoge el Diario Palentino en una entrevista con el árbitro.

"Lo primero que te preguntas es por qué a mí, si soy una persona joven, deportista, que me he cuidado, pero luego no queda otra que asumirlo, combatir la enfermedad y ponerme en manos de profesionales. Y así lo hice. En Palencia poniéndome en manos del doctor Arranz, al que le tengo mucho que agradecer", explicaba emocionado en la entrevista con el Diario Palentino.

David García de la Loma | Diario Palentino





Una historia de superación en la que David García explica que:"Hay que saber relativizar las cosas. Espero que mi caso ayude a muchos. Yo me he encontrado a personas que lo estaban pasando mal y les decía que me cambiaba por ellos. Me dijeron una frase que he hecho mía y que me ha ayudado en momentos de debilidad: perder para ganar".

El árbitro vive una nueva vida, pero tal y como vivía antes del sarcoma, ligado al fútbol y arbitrando partidos que es su pasión y lo que siempre ha querido hacer.