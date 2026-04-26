Alex Márquez rompe la hegemonía de Bezzecchi

Alex Márquez estrenó su casillero de victorias este 2026 y lo hizo a lo grande. Dominó la carrera y no dio un respiro a sus rivales. Aprovechó la caída de su hermano en la segunda vuelta para revalidar el triunfo de 2025 y romper la racha de un Bezzecchi, segundo, que es más líder del Mundial y que había ganado las 3 carreras largas de este año. Di Giannantonio completó el podio.

Marc Márquez, que el sábado se había hecho con la pole y la victoria al sprint, puso fin a su carrera en Jerez muy pronto, en la segunda de las 25 vueltas al trazado andaluz. Cuando rodaba en segunda posición por detrás de su hermano, perdió el control de su moto en la curva 11 y acabó en la grava, despidiéndose de sus opciones de recortar puntos a los pilotos destacados del campeonato.

Al frente del Mundial continuará el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), con 101 puntos, que fue segundo y completó el podio junto a su compatriota Fabio Di Giannantonio (Ducati), que con este tercer puesto ha ascendido a la tercera plaza de la general (71), desplazando a la cuarta a Pedro Acosta (KTM), décimo este domingo. El campeón de la categoría reina en 2024, Jorge Martín (Aprilia), fue cuarto y se afianza segundo en la clasificación (90), a 11 puntos de Bezzecchi, mientras que Marc Márquez se queda con 57 puntos, a 44 del líder.

QUILES GANA EN MOTO3 Y LIDERA EL PODIO ESPAÑOL

Por otra parte, en la carrera de Moto3, el español Máximo Quiles (KTM) afianzó su liderato de la general al conseguir su segunda victoria del curso y la primera de su vida en Jerez en una prueba en la que cedió la cabeza de carrera en varias ocasiones pero en la que consiguió reconducir la situación para distanciarse a falta de pocas vueltas para el final. Adrián Fernández y David Muñoz completaron un podio íntegramente español.

AGIUS REINA EN MOTO2 Y MANU GONZÁLEZ ES SEGUNDO

En Moto2, el australiano Senna Agius (Kalex) comandó el doblete del LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP por delante de su compañero y líder del campeonato, el español Manu González (Kalex), con el 'poleman' del sábado, el neerlandés Collin Veijer (Kalex), subiéndose al tercer cajón del podio. La victoria permite al oceánico ascender a la segunda posición de la clasificación de pilotos y quedarse a solo 9,5 puntos de 'Manugas', que sigue mandando con 59,5 unidades. Izan Guevara (Boscoscuro), séptimo este domingo, es tercero con 45 puntos.