Las dudas de Manolo Lama sobre el penalti pitado de Rüdiger sobre Haaland en el Real Madrid-Manchester City: "Ese es el problema"

El Manchester City se fue al descanso ante el Real Madrid en el Bernabéu (1-2) tras remontar, gracias a los goles del inglés Nico O’Rilley en el minuto 35 y del noruego Erling Haaland en el 43, de penalti, el tanto inicial del brasileño Rodrygo Goes, en el 28, rompiendo una racha de 32 partidos sin anotar en partido oficial con el Real Madrid.

Gonzalo-Rodrygo-Vinicius

Finalmente, Xabi Alonso optó por dar descanso a Mbappé después de las molestias que ha arrastrado durante las últimas horas. El galo sí que entró en la convocatoria, pero no fue titular en el partido ante el City.

Además, las numerosas bajas del Real Madrid, hasta siete, seis en defensa, provocaron el regreso de Fede Valverde al lateral derecho y la apuesta de Xabi Alonso por Dani Ceballos en el centro del campo.

penalti a haaland

El penalti a favor del Manchester City lo señaló el árbitro francés Clément Turpin tras revisar en el monitor un agarrón del alemán Antonio Rüdiger dentro del área a Haaland.

Penalti de Rüdiger sobre Haaland en el Real Madrid-City

LA OPINIÓN DE MANOLO LAMA

El exjugador del Real Madrid, Manolo Sanchís, sí que cree que es penalti porque Rüdiger "en el inicio está agarrando a Haaland".

El especialista arbitral de Tiempo de Juego, Pedro Martín, también cree que se podía pitar la pena máxima en esa jugada: "Lo está agarrando cuando se está desmarcando. Pero de esos hay un montón".

900/Cordon Press Clement Turpin ve el penalti de Rüdiger a Haaland en el monitor durante el Real Madrid-City

Narrando este encuentro estuvo Manolo Lama desde el Santiago Bernabéu que hizo la siguiente reflexión sobre la jugada: "Claro que lo puede pitar, pero ¿cuándo los pitan y cuando no? Ese es el problema. Agarrones de esos hay 500.000. Depende del día que tenga el del VAR".

Haaland se encargó de marcar la pena máxima y puso ese 1-2, el marcador con el que se fue al final de los primeros 45 minutos.