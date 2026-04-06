Paco González lanza la pregunta clave que debería solucionar los problemas del Real Madrid desde la próxima temporada: "Con todo el dinero del mundo para fichar"

El futuro del Real Madrid está en el aire y el debate ya ha comenzado en los estudios de radio. Durante 'El Tertulión de Tiempo de Juego', el periodista Paco González ha puesto sobre la mesa una cuestión clave que inquieta al madridismo: si el equipo no gana títulos esta temporada, ¿qué entrenador sería el encargado de reconstruir el proyecto? La pregunta surge en un contexto donde la continuidad de Álvaro Arbeloa es cuestionada.

El balance de Arbeloa

Paco González se ha mostrado escéptico sobre los méritos del actual entrenador para seguir al frente del banquillo. A pesar de que Juanma Castaño apuntó que "hay quien me ha dicho hoy, no, si llega a semifinales de Champions y pierde la liga dignamente con el Barça, Arbeloa se ha ganado el derecho", González ha sido tajante.

Considera que perder cinco partidos de 18 es un bagaje insuficiente para el Real Madrid. "Arbeloa ni se ha ganado el respeto ni milongas, ha palmado 5 partidos de 18", ha sentenciado el periodista, subrayando que algunas de esas derrotas han sido contra equipos pequeños.

¿Quién reconstruye la plantilla?

Más allá de la figura del entrenador, González ha señalado la dificultad de reconstruir una plantilla que, pese a su juventud y talento, ha mostrado signos de estancamiento. El periodista ha planteado un escenario con "todo el dinero del mundo" para fichar, pero aun así ve un panorama complejo.

La pregunta central que ha lanzado en antena resume su preocupación: "¿Qué entrenador reconstruye esto?". Ha recordado el caso de jugadores como Jude Bellingham, que "hace 2 años era uno de los 10 mejores del mundo", o Eduardo Camavinga, de quien se esperaba que fuera un pilar durante "8 o 10 años en el Madrid".

Sin embargo, su rendimiento actual no confirma ese futuro. "Hay un montón de jugadores que hace 2 años, campeones de Europa, jóvenes, tal, parecían la repera", ha sentenciado González. Esta reflexión apunta a que la solución no pasa solo por un cambio en el banquillo, sino por una revisión a fondo del proyecto deportivo.