El Atlético de Madrid, primer clasificado para la final de la Copa de la Reina

Felicidad en las jugadoras del Atlético de Madrid tras conseguir el pase a la final de la Copa de la Reina

El Atlético de Madrid volvió a doblegar al Costa Adeje Tenerife por 0-1 y consiguió su séptima clasificación a la final de la Copa de la Reina, en la que buscará su tercer título en un duelo en el que espera rival entre el FC Barcelona y en el FC Badalona Women para la final del 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria.

El gol de Synne Jensen en el minuto 52 del encuentro disputado en el Heliodoro Rodríguez López sentenció una eliminatoria que concluye con un 0-2 a favor del cuadro madrileño, que ha sabido dominar y minimizar a su rival durante los 180 minutos.

El encuentro arrancó con ambos equipos mostrando tensión y nervios de salirse del guion de control de los primeros minutos. Tanteos con mucho pase horizontal, poca profundidad y un ritmo de juego pesado y lento, más allá de algún destello impreciso de Iratxe Pérez o de Fiamma Benítez en el Atlético de Madrid.

A pesar de tener que buscar el gol para remontar la eliminatoria tras la derrota en la ida por 1-0, el Costa Adeje Tenerife acumuló ataques estériles ante un Atlético de Madrid que defendía muy cómodo y que encontró en la posesión de balón su mejor arma para dormir el ímpetu tinerfeño.

Más allá de una llegada a línea de fondo de Aleksandra Zaremba y una falta con poco peligro de Natalia Ramos, las jugadoras de Yerai Martín apenas inquietaron a Lola Gallardo a lo largo de la primera mitad.

Conscientes de la necesidad de marcar un gol para avivar la eliminatoria, el Costa Adeje Tenerife dio un paso adelante en la presión y comenzó a dejar espacios a la espalda de su defensa, un caramelo que aprovechó Rosa Otermin para internarse por el carril izquierdo y encontrar completamente sola en el área chica a Synne Jensen para abrir el marcador para las rojiblancas (m. 52).

El 0-1 de las de José Herrera rompió el orden y desató un torrente de ocasiones para las rojiblancas en el que Amaiur Sarriegi con una vaselina ante la mala salida de Noelia Ramos o un remate al palo de Fiamma Benítez pudo sentenciar el pase a la final de la Copa de la Reina.

La verticalidad de Zaremba dio alas al Costa Adeje Tenerife para soñar con anotar un tanto que mantuviera viva la eliminatoria, pero no consiguió firmar una ocasión que amenazara a Lola Gallardo más allá de un remate de cabeza desviado de Elba Vergés o un disparo manso de Sakina Ouzraoui.

El conjunto madrileño adormiló el encuentro y negó las opciones de ataque a un cuadro tinerfeño demasiado precipitado en sus decisiones a la desesperada, unos nervios que pasaron factura a una Fatou Dembele que empujó a Fiamma Benítez sin ninguna opción de disputar el balón (m. 89). La tangana final entre ambos equipos alargó el partido durante más de quince minutos, aunque el Tenerife tampoco encadenó ningún acercamiento peligroso.

El Atlético de Madrid consigue así su séptima clasificación a la final de la Copa de la Reina, en la que buscará el próximo 16 de mayo, en el Estadio de Gran Canaria, su tercer título en la competición tras los conseguidos en las temporadas 2015-2016 y 2022-2023.

ficha del partido

0 – Costa Adeje Tenerife: Noelia Ramos; Clau Blanco (Koko Ange, m.77), Fatou Dembele, Elba Vergés (Sandra Castelló, m. 77) Patricia Gavira, Aleksandra Zaremba; Yerliane Moreno, Bárbara Flores (Violeta Quiles, m.67); Natalia Ramos, Iratxe Pérez (Sakina Ouzraoui, m.67); Paulina Gramaglia (Carlota Suárez, m. 57).

1 – Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Alexia Fernández, Xénia Pérez, Lauren Leal (Priscila Chinchilla, m. 83), Andrea Medina, Rosa Otermin (Carmen Menayo, m. 70); Natalia Peñalvo, Fiamma Benítez, Vilde Bøe Risa (Júlia Bartel, m. 70); Amaiur Sarriegi (Gio Queiroz, m. 56) y Synne Jensen (Lydia Rodríguez, m. 83).

Gol: 0-1, m. 52: Synne Jensen.

Árbitra: Olatz Rivera (Comité Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Patricia Gavira (m. 14) y Elba Vergés (m. 74) y a las visitantes Lauren Leal (m. 44), Andrea Medina (m. 73), Fiamma Benítez (m. 89) y Júlia Bartel (m. 98). Fatou Dembele fue expulsada por el Costa Adeje Tenerife (m. 89) tras un empujón a Fiamma Benítez.

Incidencias: partido de vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina, disputado en Heliodoro Rodríguez López, en Santa Cruz de Tenerife, ante 6.535 espectadores.