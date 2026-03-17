Courtois se retira al descanso frente al Manchester City por una sobrecarga

Susto en la portería del Real Madrid, en el momento en que Thibaut Courtois tuvo que abandonar el partido frente al Manchester City en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Tras una muy buena primera parte, llamó la atención la presencia de Andriy Lunin calentando con ritmo durante el descanso.

Al comienzo de los segundos 45 minutos, se confirmó la sustitución, la primera en el equipo de Álvaro Arbeloa. Poco después, tal como informó Melchor Ruiz en Tiempo de Juego, el jugador no continuó en el partido como consecuencia de una sobrecarga en el aductor de su pierna derecha.

Queda por verse el alcance real de la lesión del cancerbero titular, en una semana en la que el Real Madrid recibe al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu el próximo domingo, en el partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga en Primera División (21 horas).