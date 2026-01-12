Manolo Lama analiza cómo deja al Real Madrid la derrota en la Supercopa: "Xabi Alonso puede salir contento, pero no entiendo que el equipo lo esté cuando pierde"

El Real Madrid perdió este domingo frente al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España (3-2) y dejó escapar el primer título de la temporada, pese al gran esfuerzo y trabajo de los futbolistas madridistas que terminaron el año 2025 dejando muchas dudas sobre el terreno de juego.

EFE Los jugadores del Real Madrid, cabizbajos tras perder con el Barcelona.

XABI ALONSO LAMENTA LA DERROTA

Una derrota que Xabi Alonso lamentó en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Hay una mezcla de emociones. Por un lado, la decepción de no haber podido ganar el título y no ganar la final, pero orgullosos porque hemos dado la cara todo el partido. Hemos competido y lo hemos intentado hasta el final. Ha sido un partido muy parejo, con diferentes momentos y circunstancias. Hemos estado muy cerca, con esas dos últimas ocasiones para empatar y llegar hasta el final", afirmó el técnico tolosarra que estaba en entredicho por el rumbo del equipo.

El entrenador del Madrid, además, aplaudió la actitud y el compromiso de sus jugadores y comentó: "No hemos concedido en los primeros 30 minutos y en una pérdida hemos encajado ese primer gol. Al descanso nos fuimos con el 2-2 y la segunda parte ha sido bastante competida e igualada. Hemos estado cerca. En el rechace hemos encajado el 3-2... Estaba convencido de que podíamos empatar el partido, pero no tuvimos acierto en las dos últimas ocasiones".

EFE Xabi Alonso, durante la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid.

Y añadía seguidamente: "Hemos tenido las ocasiones. Las lesiones te condicionan, el cambio de Valverde por la lesión, Vinícius ha llegado hasta donde ha llegado... no es la condición física, pero las lesiones nos están penalizando para tener estabilidad. Algunos jugadores están haciendo un esfuerzo extra".

Para finalizar, Xabi Alonso ensalzó el partido de Vinícius, quien logró marcar tras 16 partidos consecutivos sin hacerlo con el Real Madrid. "Vinicius ha llegado hasta el minuto 85 muy bien, pero ha pedido el cambio por calambres. Ha hecho un gran partido. El gol ha sido espectacular".

MANOLO LAMA Y el futuro DE XABI ALONSO

Manolo Lama insistió en 'el Tertulión de los domingos' en que Xabi Alonso, pese a la derrota del Real Madrid, garantizó su continuidad en el banquillo del conjunto blanco hasta el final de la temporada y comentaba: "Xabi Alonso se jugaba la cabeza si el Barcelona le metía una manita o le pasaba por encima. Pero ha salvado el pellejo; creo que lo salva hasta el final de temporada y es el único que puede salir contento con la derrota del Real Madrid".

EFE Xabi Alonso dando órdenes a los jugadores del Real Madrid.

El narrador de Tiempo de Juego iba más allá y decía: "Y yo nunca he entendido que los equipos grandes cuando pierden estén contentos. Nunca lo entendí. El Madrid ha perdido y no puede estar contento".

Santi Cañizares se mostraba de acuerdo con Manolo Lama y señalaba: "Creo que la frase de salir reforzado no está bien formulada, porque es una cuestión de que antes del partido te daban por muerto y al final has peleado el partido. Y tanto para el Real Madrid como para el Barcelona, competir y pelear por un partido es insuficiente".

Para finalizar, el exportero afirmó: "Esa frase de salir reforzado no convence a nadie que sea exigente con su club. Y lo que se debería decir, por ejemplo, es que estando al 100%, la diferencia hoy entre el Madrid y el Barça no ha sido tanta como se esperaba".