Juanma Castaño explica el motivo del bajón de Vinicius durante esta temporada con el Real Madrid: "No es por el Balón de Oro"

Vinicius no cumplió en el Clásico de este domingo, en el que el Real Madrid se despidió de casi el cien por cien de las opciones que tiene por disputar LaLiga.

La derrota por 4-3 dista de la mala imagen que ofreció el equipo blanco en Montjuic, donde tan solo Mbappé, que marcó tres goles, y Courtois, con algunas paradas salvadoras fueron lo único rescatable de un Real Madrid lleno de errores.

Por ese motivo, Juanma Castaño puso a Vinicius sobre la mesa de El Tertulión de este domingo, en el que se analizaron todos los aspectos del Barcelona-Real Madrid. Una de las preguntas que trataron de responder los comentaristas es si a Vinicius le ha perjudicado la llegada de Mbappé o si el bajón del extremo brasileño se debe a otro tipo de factores.

Paco González fue el primero en querer dar una respuesta basada no solo en el rendimiento de Vinicius, sino en el de otras estrellas que, esta temporada, no han brillado en el Real Madrid: "A mí me parece que erráis el tiro si pensáis que a Vinicius le ha ido mal porque está Mbappé. Porque, para mí, Vinicius está mal, pero Bellingham está todavía peor, desaparecido. Rodrygo ni existe en la ecuación, y los demás se han ido deshaciendo como azucarillos".

Para González, el bajón del equipo puede deberse "probablemente por aquello de estar con la tripa llena, probablemente con que el Real Madrid no está muy trabajado y porque casi ninguno ha tenido un verano en condiciones. Esa es la santa verdad y el verano que viene es probable que tampoco lo tengan", analizó.

¿EN QUÉ MOMENTO DESAPARECIÓ VINICIUS?

Tratando de saber en qué momento Vinicius desapareció tal como le conocíamos, Juanma Castaño es de los que cree que al brasileño "le ha afectado mucho el runrún que ha escuchado esta temporada en algunos partidos en el Bernabéu".

Y aunque algunos, como Miguel Rico, están convencidos de que Vinicius se quedó marcado por no haber podido ganar el Balón de Oro, Castaño insiste en que "en el Balón de Oro él pensaba que los enemigos estaban fuera. Y yo tengo la sensación de que ahora Vinicius cree que dentro también tiene contestación".

Santi Cañizares, que sabe lo que es jugar en el Real Madrid, remarcó la dificultad que tiene cualquier jugador del Real Madrid, que "al ser un club ganador y mediático, si no juegas bien se te vuelve todo contra".

Cañizares valoró que Vinicius ha tenido "una serie de distracciones" ajenas a lo que pasa en el césped y que le han afectado, como han podido ser "la llegada de Mbappé, que es un figura, cuando él era estrella del Real Madrid. Segundo, en el Balón de Oro se lleva un chasco porque tenía fletado un avión solamente para montar un cirio de narices. Tercero, el Real Madrid se posiciona horrorosamente mal, como no se puede posicionar jamás un club, que es dándole de alguna forma una importancia al Balón de Oro y no permitiendo ir a otros premiados".

Todas estras distracciones "provocan que no se encuentre en su mejor momento y, como es normal en el Real Madrid, donde se ha pitado a todo el mundo, le caen las primeras responsabilidades, cosa que él quizá tampoco esperaba", sentenció Cañizares, en contraposición a la teoría de Castaño.