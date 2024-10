La reacción de Vinicius nada más ganar Rodri el Balón de Oro

Rodri Hernández ganó este lunes el Balón de Oro a mejor jugador de la temporada en una gala en la que Vinicius y el Real Madrid fueron los protagonistas. El jugador brasileño, el claro favorito para haber ganado el premio, no acudió a la gala celebrada en París al conocer durante la mañana de este lunes que no era el vencedor.

EFE Rodri Hernández levanta el premio al Balón de Oro 2024

El futbolista del Manchester City Rodri Hernández logró el segundo Balón de Oro para un futbolista español, tras el que consiguió Luis Suárez hace 64 años. Además, hay que sumar los cuatro conseguidos por Alexia Putella y Aitana Bonmatí, que en la misma gala ganó su segundo trofeo consecutivo a mejor jugadora de la temporada.

la decepción de vinicius

24 horas antes de que George Weah anunciase que Rodrigo Hernández es el Balón de Oro, Vinícius Junior estaba convencido de que sería él. También su club, patrocinadores… todo estaba preparado hasta que cinco horas antes todo cambió. El Real Madrid recibió información de que no sería ninguno de sus futbolistas y se plantó. No fue nadie del club a París y los 24 goles y 11 asistencias en 39 partidos, con doblete ‘Champions’ -con gol en la final- y Liga no fueron suficientes para que 'Vini' viviera su gran noche.

CORDONPRESS Vinicius Jr, jugador del Real Madrid

El brasileño se preparaba para un reconocimiento mundial. En las últimas semanas los mensajes ya no eran esquivos y apuntaban a Vinícius como el ganador. Compañeros; su entrenador Carlo Ancelotti; el director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño; rivales… Nadie lo ocultaba, pero todo cambió.

El avión del Real Madrid que trasladaba a una expedición de unas 50 personas se quedó en tierra a primera hora de la tarde. El club tenía constancia de que ni Vinícius -ni Dani Carvajal- serían galardonados como mejor futbolista de la pasada temporada y decidió quedarse en tierra.

la reacción de vinicius tras el premio a rodri

Vinicius puso un tweet poco después de que Rodri recogiera su trofeo diciendo "Lo haré por diez si es necesario. Ellos no están preparados".