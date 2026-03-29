Zubimendi causa baja por unas molestias en la rodilla derecha

El centrocampista Martín Zubimendi se ha visto obligado a abandonar la concentración del equipo nacional debido a problemas físicos, según ha informado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Esta noticia supone un importante contratiempo para el seleccionador Luis de la Fuente, que pierde a uno de sus jugadores clave en el centro del campo.

Un pilar fundamental

La baja del jugador de la Real Sociedad es especialmente sensible, ya que Zubimendi se había consolidado como una pieza indispensable en el esquema de la Selección. Su capacidad para dar equilibrio al equipo y su calidad en la distribución del balón le habían convertido en un fijo en las convocatorias de Luis de la Fuente.

Buscando un sustituto

Con la salida de Zubimendi, el cuerpo técnico de la Selección trabaja a contrarreloj para encontrar un sustituto. Aunque todavía no se ha anunciado un nombre, se espera que De la Fuente comunique su decisión en las próximas horas para que el nuevo jugador pueda incorporarse cuanto antes a la disciplina del equipo nacional.

Este imprevisto altera por completo la planificación de los próximos compromisos internacionales. El equipo deberá ahora reajustar sus piezas en el centro del campo para suplir la importante ausencia del mediocentro donostiarra.