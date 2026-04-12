La respuesta de Simeone a las 'dudas' por sus rotaciones en Sevilla: "Tengo un plan y no me voy a mover"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, confesó que tiene "un plan" en este tramo decisivo de temporada en el que siguen vivos en la Champions y la Copa del Rey, rotando este sábado en la derrota (2-1) en Liga contra un Sevilla que "tenía una necesidad de ganar".

"Para mí no hay edades, hay jugadores que interpretan el juego y jugadores que no lo interpretan. Hicimos más cosas buenas que malas, el rival tenía una necesidad de ganar. Nosotros queríamos hacer un buen partido, competimos bien, no pudimos tener más situaciones de gol de las que habríamos querido", dijo en rueda de prensa.

El 'Cholo' valoró su once de canteranos y rotaciones, pensando en el duelo de vuelta de cuartos de final de Champions, el martes contra el FC Barcelona, y en la final de Copa de dentro de una semana. "Tuvimos una posesión más abultada de lo que me hubiera gustado. Me hubiera gustado ser más directos, intensos en la transición pero no lo pudimos hacer. Nos quedamos un resultado corto y que creo que pudimos empatar", afirmó.

"El equipo buscó lo que habíamos preparado, el gol fue muy bonito. Me quedo con esa parte, reponerse del 1-0 a los cinco minutos. El partido lo jugamos como me lo imaginaba, compitiendo", añadió, sin querer "opinar" sobre el penalti del 1-0 local. Además, Simeone destacó la "personalidad, inteligencia y muchas cosas positivas" de los debutantes. "El Atlético no ganó porque el Sevilla fue más contundente. Nosotros tenemos un plan, tengo un plan y no me voy a mover de eso, no quiere decir que salga bien o mal", añadió preguntado por las rotaciones.