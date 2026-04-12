Marie-Louise Eta se convierte en la primera mujer en entrenar a un equipo masculino en una de las grandes Ligas

Marie-Louise Eta ha roto una de las barreras históricas en el mundo del fútbol. Se había visto mujeres presidentas, árbitras... pero nunca sentadas en el banquillo dirigiendo. Al menos en una de las grandes ligas. Ella ha hecho historia y será la encargada de entrenar hasta final de temporada a uno de los clubes de la Bundesliga: El Unión Berlín.

Este sábado el equipo de la capital germana perdió 3-1 contra el Heidenheim y decidió mover ficha. Despidió a Steffen Baumgart y entregó las riendas de su proyecto a Marie-Louse Eta, con años de experiencia en sus categorías inferiores. A falta de 3 jornadas para el final de la Bundesliga, el Union Berlín marcha undécimo con 31 puntos, 6 por encima del descenso. Ella tendrá que consolidar la salvación.

Eta se convierte en la primera entrenadora principal femenina en la historia de la Bundesliga masculina y de cualquiera de las 5 grandes ligas de Europa. Hasta ahora dirigía al equipo sub-19 y el club ya la había nombrado como entrenadora de su primer equipo de chicas para la próxima campaña. Hasta entonces asumirá de manera interina el banquillo del masculino y hará historia en el fútbol.