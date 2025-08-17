La exigencia de Emilio Pérez de Rozas al CTA tras la gran polémica arbitral de Mallorca: "Tendrían que hacer una"

El Barcelona ganó en Mallorca 0-3 en un partido muy polémico. Los de Hansi Flick se llevaron los tres puntos gracias a los goles de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal, pero el gran protagonista fue Munuera Montero, que dio validez al 0-2 con Raillo tirado en el suelo tras recibir un pelotazo en la cabeza, expulsó antes de la media hora a Morlanes y Muriqi y luego no hizo lo mismo con Raphinha tras una durísima entrada.

EFE El defensa del Mallorca Antonio Raíllo tendido en el suelo (durante el gol que marca Ferrán Torres).

El mallorca, muy enfadado

El entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, se quejó "del criterio" dispar del árbitro José Luis Munuera Montero: "Esa acción la hemos visto todos y nos explican la semana pasada en la charla que si hay un golpe en la cabeza se para el juego. El cuarto árbitro, delante mío, le ha dicho que pare porque es un golpe en la cabeza, él se lleva el silbato a la boca, todos pensábamos que había pitado, y para asombro de todos da gol. No acabo de entender. Me ha dicho que el jugador no se había mareado", dijo.

El cambio arbitral no empieza bien

Lo cierto es que desde el CTA se iba a intentar esta temporada dar un cambio radical al arbitraje. Se quería humanizar a los colegiados pasando a conocerlos con nombre y primer apellido, se aseguró que se limitaría el uso del VAR y se aplicaría la Inteligencia Artificial para corregir errores... pero a la primera ya está el lío de nuevo. Y en el tercer partido de la campaña: Increíble.

Europa Press Presentación de los árbitros españoles para la temporada 2025/2026.

La opinión de pérez de rozas

Sobre la jugada de Raillo y el polémico gol de Ferran Torres se habló largo y tendido en el tramo final de Tiempo de Juego. Emilio Pérez de Rozas fue muy crítico con lo ocurrido y dejó una importante reflexión: "Además, de tirar de las orejas a los árbitros tendrían que hacer una disculpa pública al Mallorca pidiéndoles perdón porque se lo merece el club y su afición", aseguró.

"¿Ha cometido un error el árbitro? Pues a lo mejor la Inteligencia Artificial dice que no. ¿El jugador del Mallorca tenía un golpe suficiente para parar el partido? Pues a lo mejor la IA dice que no, pero el árbitro tiene que interpretar", razonaba Pedro Martín. Sin embargo, Emilio Pérez de Rozas volvía a la carga: "Entonces que no pongan la norma de que cuando hay un balonazo en la cabeza se para el partido", finalizaba el tertuliano.

