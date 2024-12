El intento para que Vicente del Bosque hubiera sido presidente de la Real Federación Española de Fútbol

La Comisión Electoral de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha proclamado como candidatos a la presidencia de este organismo a los presidentes de las territoriales de Galicia, Rafael Louzan; Valencia, Salvador Gomar; y Extremadura, Sergio Menchán.

La Comisión Electoral, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 del Reglamento electoral de la RFEF, procede a la proclamación de las candidaturas a la Presidencia de Salvador Gomar Fayos (25 avales válidos), Rafael Louzan Abal (51 avales validos) y Sergio Merchán Guay (23 avales válidos).

RFEF Sede de la Federación Española de Fútbol (RFEF) en Las Rozas (Madrid)

Las elecciones a presidente y miembros de la Comisión Delegada están previstas el 16 de este mes de diciembre y los candidatos que se hayan presentado habrán tenido que aportar para ser proclamados oficialmente como tales al menos 21 avales de los 142 miembros de la Asamblea General, que será la que votará.

gomar

Gomar (Valencia, 1965), cuya candidatura fue la más inesperada en la jornada del martes con 26 avales (finalmente son 25), es presidente de la Federación de Valencia (FFCV) desde 2018 y antes fue su secretario general durante tres años. Además, es abogado y gestor de entidades deportivas.

Este jueves hablamos en El Partidazo de COPE con Gomar: "Más o menos tengo una idea de los clubes que me pueden votar de Primera División, tengo algunos. Creo que voy a ganar. Como en la final del Copa entre el Barcelona y el Valencia, que ganó el Valencia. No he hablado con los 141 asambleístas, habré hablado con 90-100. De los 19 territoriales, tengo algunos. Tengo que confiar en todos, quien me engaña, me engañará una vez. Con Laporta le tengo que llamar. No he llamado a Carvajal, Unai Simón, Baena... y con Gil Manzano, le tengo que llamar".

LOUZÁN

Rafael Louzán 'tiró' de optimismo también con Juanma Castaño y se ve como el próximo presidente de la Federación Española de Fútbol: "Por el número de avales, parece que sí, soy el favorito, pero los partidos son de 90 minutos". Además, en este sentido, no teme que alguno de los votantes cambie de candidato el día de las elecciones: "No me quedan muchos asambleistas con los que hablar, pero creo que podría superar los cien votos", afirmó con confianza.

A sus espaldas, aún pesa una decisión judicial por una petición de inhabilitación por siete años, pero Louzán también es optimista con el proceso que le lleva a estar "confiado en la absolución".

Rafael Louzán, junto a Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE

MERCHÁN

Sergio Merchán Guay preside la Federación Extremeña desde que en junio de este año, en representación del Almendralejo, fue el único candidato a relevar a Pedro Rocha, ex máximo dirigente de la RFEF, que no ha podido concurrir a los comicios por estar inhabilitado por el Tribunal Administrativo del Deporte por extralimitarse de sus funciones cuando presidía la comisión gestora federativa.

Sergio Merchán

Merchán ostentaba hasta hace unos meses el cargo de secretario general de la Federación Extremeña de Fútbol, puesto al que accedió en 2016 tras recibir la confianza de Rocha. Cuenta con 23 avales válidos.

VICENTE DEL BOSQUE

Paco González desveló este sábado en Tiempo de Juego el intento que hubo para que Vicente del Bosque llegara a ser presidente de la RFEF: "Ha habido un intento, se ha quedado en un intento, de que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol montado en una candidatura que no pertenecía a las territoriales".

"La candidatura podía ser fuerte, al CSD le parecía fantástico que una figura tan honorable y representativa como Vicente fuera presidente, a lo mejor no ejecutivo, quiero decir, no iría a las reuniones de FIFA", apuntó Paco.

Por último, Paco lamentó el sistema actual que beneficia a las personas de las territoriales: "O se cambia de verdad para siempre la ley del deporte con una ley que admita el sufragio universal, es decir, un federado, un voto, y si no, pues van a las territoriales"