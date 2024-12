Salvador Gomar, en El Partidazo de COPE: "Louzán debería reflexionar y no presentarse"

El futuro de la Federación Española de Fútbol (RFEF) tendrá un capítulo importante el próximo lunes 16 de Diciembre con las elecciones a la presidencia. Tres candidatos han conseguido el mínimo de 21 avales necesarios, Rafael Louzán, presidente de la Federación Gallega, Sergio Merchán, de la Extremeña y Salvador Gomar, presidente de la Valenciana. El primero es el que más avales consiguió con 51, mientras su delfín, Merchán, lograba 23. En cuanto a Gomar, presentaba 25 avales.

Este jueves hablamos en El Partidazo de COPE con el candidato Salvador Gomar: "Más o menos tengo una idea de los clubes que me pueden votar de Primera División, tengo algunos. Creo que voy a ganar. Como en la final del Copa entre el Barcelona y el Valencia, que ganó el Valencia. No he hablado con los 141 asambleístas, habré hablado con 90-100. De los 19 territoriales, tengo algunos. Tengo que confiar en todos, quien me engaña, me engañará una vez. Con Laporta le tengo que llamar. No he llamado a Carvajal, Unai Simón, Baena... y con Gil Manzano, le tengo que llamar".

Sobre si lo que le diferencia de su rival, Rafael Louzán, es la idea política que tiene cada uno, dijo que "Salvador Gomar es totalmente independiente. Yo tiro para el fútbol. 164 medidas muy elaboradas A Uribes le conozco de hace mucho pero ahora no he hablado con él. Dice que Louzán debía planearse no presentarse por lo que tiene. Con él tengo buena relación, somos compañeros. He estado con él en muchas ocasiones. No sé por qué no quiere sentarse conmigo. Quiero mostrar al fútbol lo que quiero desarrollar. Si gano, contaría con Louzán; y si pierdo, no sé si iría de vicepresidente, no creo que me lo ofreciera. Ojalá alguien vote a Merchán, así los votos están más divididos; me han comentado que Merchán no se va a presentar".

Gomar explicó su relación con Luis Rubiales y con Pedro Rocha: "El 25 de agosto de 2023 fue la última vez que estuve con él y luego me llamó pero le dije que me dejara en paz. No he vuelto a hablar con él ni sé dónde está. Yo no me levanté a aplaudirle, no yo solo, dos o tres dijimos '¿esto qué es'?; nos dejó sorprendidos a todos. Yo le di el aval a Rocha la primera vez, fui el último porque se lo habían dado todos. Hablé con él hasta hace 15 días. Louzán dijo que Rocha había dicho que tenía que ser él".

Juanma Castaño le preguntó en qué cree que es mejor que su gran rival: "Tengo más fútbol y tengo más ilusión para desarrollar este programa. Quiero mirar sobre el fútbol solo y tengo una formación jurídica. En la Federación Valenciana hemos desarrollado la transparencia".

En el caso de que acabe siendo presidente de la RFEF, explicó qué haría con el Mundial de 2030, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey: "En España y en la capital de España y en el Santiago Bernabéu. Barcelona también tiene buen estadio, es una gran ciudad pero una final de la Copa del Mundo tiene que irse a la capital. La final se jugará por contrato en Arabia Saudí hasta 2029, también por los ingresos. A partir de ahí ya veremos. Si en Málaga nos ofrecen 30 millones y en Arabia 50, a lo mejor es mejor que se quede en España, pero habría que hacer números. De aquí al año 30 ese país va a abrirse más o a lo mejor hay otro país. Enero son fechas difíciles, me preocupa el calendario. Me gusta el modelo de Copa del Rey pero cambiaría que la previa la jugara por proximidad geográfica".

Afirmó que quiere que se igualen las primas para la selección masculina y la femenina: "Hay países que las tienen igualadas y creo que se puede igualar. Otros países hacen una bolsa en común y la dividen". Además, también asegura que subiría el sueldo de Luis de la Fuente: "Le vamos a hacer un contrato adecuado, se lo merece. No sé qué le ofrecía Pedro Rocha". También seguiría contando con el mismo presidente para el CTA: "Si gano, Medina Cantalejo seguiría como presidente de los árbitros, que está haciendo un trabajo excepcional pero a lo mejor habría que comunicar mejor". Y sobre su sueldo dijo que "Sería remunerado, con el saldo que ponga la Asamblea".

Se ha hablado mucho de que, si llega a la presidencia, querrá contar con Mateu Alemany: "Quiero a los mejores. Hablé con él hace poco".

Por último, Juanma Castaño le preguntó si le había llamado Carlos Herrera para pedirle el apoyo: "Carlos Herrera y Roberto Gómez me llamaron alguna vez. Conseguirías tú más votos que Herrera".