Rafael Louzán se ve en El Partidazo de COPE como próximo presidente de la RFEF: "Podría superar los cien votos"

Rafael Louzán llegó a tiempo a El Partidazo de COPE. El otro candidato al sillón de la presidencia de la RFEF, al margen de Salvador Gomar y Sergio Merchán -se bajara con la posibilidad de que el Presidente de la Federación Extremeña se retire antes del lunes-, es el actual presidente de la Federación Gallega de Fútbol.

Este jueves, después de volar desde Santiago de Compostela de noche, se sentó junto a Juanma Castaño para concretar cuál es su situación y para tratar de despejar algunas de las incógnitas sobre el trabajo que quiere llevar adelante.

Louzán no quiso confrontarse con Gomar ni debatir. Gomar aseguraba no tener ni la más remota idea de por qué Louzán no quiso debatir en directo en la Cadena COPE pero el gallego dijo que era por una cuestión de dar respuesta a todos los medios: "Me han propuesto hasta debates en seis medios. Además, es una campaña corta y hay que estar con todos los estamentos del fútbol".

Rafael Louzán, en El Partidazo de COPE

Rafael Louzán 'tiró' de optimismo. Se ve como el próximo presidente de la Federación Española de Fútbol: "Por el número de avales, parece que sí, soy el favorito, pero los partidos son de 90 minutos". Además, en este sentido, no teme que alguno de los votantes cambie de candidato el día de las elecciones: "No me quedan muchos asambleistas con los que hablar, pero creo que podría superar los cien votos", afirmó con confianza.

A sus espaldas, aún pesa una decisión judicial por una petición de inhabilitación por siete años, pero Louzán también es optimista con el proceso que le lleva a estar "confiado en la absolución".

EL VOTO A LOUZÁN ES EL VOTO CONTINUISTA de pedro rocha

Louzán se define como continuista del trabajo de Pedro Rocha, el último presidente que ha tenido la RFEF: "Hemos trabajado juntos", y en su proyecto se trazan muchas líneas sobre cuestiones sobre las que se trabajaba en el fútbol español, como es mejorarle el contrato al seleccionador Luis de la Fuente, mantener la Supercopa de España en el extranjero "porque las cifras que le llegan al fútbol español son muy importantes" o "¿por qué no?", poder sacar fuera de España algún partido de LaLiga.

Lamenta, durante el trabajo que hizo junto a Pedro Rocha, no haber podido llegar a alcanzar buena sintonía con el Gobierno de España: "No le guardo rencor a Uribes, pero creo que no debería haber actuado así". Cabe recordar que el actual presidente del CSD, se manifestó públicamente en contra de la candidatura de Louzán, quien tiene pasado en Partido Popular: "Uribes parece que sí toma partido, pero yo respeto", comentó.

Y habló de su intención de se quite el foco de los dirigentes, "se debería hablar de los éxitos del fútbol español y del fútbol sala" y es de los que no le gustó que "los medios se centraran en el aplauso de De la Fuente" a Rubiales "porque fue vilipendiado, aquello se sobredimensionó".