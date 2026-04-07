Haro avisa a Bakambu y estalla contra la Federación de la República Democrática del Congo: "Se le aplicará el código de disciplina"

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha atendido a los periodistas en el aeropuerto de Sevilla justo antes de que la expedición verdiblanca partiera hacia Portugal. El equipo se enfrenta este miércoles al SC Braga en la ida de los cuartos de final de la Europa League, pero la actualidad ha estado marcada por la situación de Cédrick Bakambu. Haro ha confirmado el profundo malestar del club tanto con el futbolista como con la Federación del Congo y ha anunciado que se tomarán medidas.

Malestar con el jugador y la Federación

Ángel Haro ha sido muy claro sobre el conflicto. "No me está gustando nada la situación desde un punto de vista de la propia Federación del Congo, y tampoco, porque tengo que decirlo, tampoco por parte del jugador", ha afirmado con rotundidad.

El presidente ha explicado que, aunque entiende que "es muy importante para alguien representar a su país", en este caso considera que ha faltado seriedad. El club ha puesto el asunto en manos de sus servicios jurídicos para estudiar posibles reclamaciones.

El máximo dirigente bético ha confirmado que la entidad actuará. "Tenemos un código de disciplina que firman los jugadores, y que también habra que aplicar, claro", ha señalado. Haro ha recordado que, junto a los derechos, "también hay una serie de obligaciones" que se deben cumplir. Su lealtad, insiste, está con el club: "Yo respeto a todos los países, pero para mí, mi país es el Beti".

Un problema que afecta a más clubes

La situación generada por la Federación Congoleña no es exclusiva del Betis. Tras lograr la clasificación para el Mundial, la federación ha retenido a sus futbolistas para diferentes actos y recepciones, incumpliendo la normativa FIFA, que obliga a liberar a los jugadores en las 48 horas siguientes a los partidos. Otros clubes españoles como el Castellón, el Elche o el Espanyol también han perdido a sus futbolistas esta jornada y han mostrado su malestar.