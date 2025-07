Gareth Bale se sincera sobre sus posibilidades como golfista profesional: "Estoy completamente seguro, al 100%"

El exfutbolista del Real Madrid y de la selección de Gales Gareth Bale es conocido por su afición al golf y ha reducido su hándicap de "tres o cuatro" a sólo 0,1 desde que se retiró del fútbol en enero de 2023, si bien cree que no podría ser golfista profesional.

gareth Bale y su pasión por el golf

Ya se sabía desde sus últimas temporadas en el Real Madrid que uno de los pasatiempos favoritos de Gareth Bale era jugar al golf. Esta afición generó polémica, especialmente porque el jugador galés no estaba rindiendo a su mejor nivel con el club. La situación se intensificó con la famosa imagen en la que Bale posó con una bandera que decía: “Gales. Golf. Madrid. En ese orden”, lo que fue interpretado como un mensaje provocador hacia la afición madridista.

@ElEspañol La foto de Gareth Bale con la bandera de Gales donde pone: "Gales.Golf.Madrid"

las declaraciones del gales

Pese a que Bale ha jugado en el PGA Tour en el AT&T Pebble Beach Pro-am, donde se hicieron virales unas imágenes suyas con un gran golpe, y a los rumores sobre que podría intentar convertirse en golfista profesional, con apenas 36 años, lo ha negado.

"Estoy completamente seguro, al 100%, de que no puedo llegar a ser profesional", declaró Bale a la BBC de Gales antes del AIG Women's Open que se celebra esta semana en Royal Porthcawl. "Cuando estás en el golf y ves jugar a los golfistas profesionales, comparado incluso con tus mejores cosas, no está ni cerca. Cuando he jugado con estas jugadoras y las he visto, te das cuenta de lo buenas que son", manifestó.

"No importa jugar con tus amigos, ellos lo hacen bajo la presión más severa, en condiciones de torneo, con un tiempo duro. Así que no habrá golf profesional para mí. Pero me encanta el juego. Me encanta verlo, me encanta cultivarlo", señaló el galés.