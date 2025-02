El gran enfado de Siro López tras el derbi madrileño: “Para contentar a los que mandan”

El derbi madrileño terminó con polémica, entre otras cosas por el penalti de Tchouaméni a Samu Lino. César Soto Grado, árbitro del derbi de este sábado entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu (1-1), expresó que "le pisa ahí con los tacos", en la acción de Aurelien Tchouaméni con Samuel Lino dentro del área, por lo que decidió señalar "solamente penalti", sin amonestación, según su comunicación con el VAR.

De Burgos Bengoetxea, el colegiado del VAR, le recomienda a Soto Grado una revisión "para evaluar un posible penalti" por esa jugada, a la media hora de encuentro, cuando el defensa del Real Madrid impacta con el extremo del Atlético tras un centro desde la banda derecha.

EFE Lucas Vázquez protesta al árbitro Soto Grado tras señalar el penalti a favor del Atlético de Madrid.

"César, cuando estés delante del monitor, hablamos. Esta es la acción que la tengo barrida, que no es muy nítida, pero te voy a poner ahora una con más calidad. Y ahora te voy a poner otra que tiene más calidad ¿vale? Para que veas el pisotón ¿vale? Páraselo en el punto de contacto para que lo vea, por favor. Ahí la tienes", continúan desde el VAR.

"Vale. Le pisa con los tacos. Dame otra. A ver si tienes una que se vea por detrás", contesta Soto Grado cuando revisa la jugada. "Son las de mejor calidad, César. Las demás están muy barridas", responde De Burgos Bengoetxea.

"Pues voy a pitar penalti, pero no le voy a sacar amonestación. Solamente penalti a favor del Atlético de Madrid", concluye el árbitro.

siro lópez, enfadado

Por esta acción, Siro López señaló uno de los grandes enfados tras el partido: “Los árbitros”. A pesar de eso aseguró en el tramo final de Tiempo de Juego que “en la primera parte no me ha gustado el Madrid. En la segunda sí, me ha parecido intenso, ha presionado arriba. Para lo poco que se ha trabajado la presión, más o menos han recuperado balones. El equipo ha estado agresivo”.

900/Cordon Press Real Madrid vs Atletico de Madrid900/Cordon Press

Además, mencionó el gran problema del Real Madrid y que ya ni cabrea “porque el Madrid sebe a lo que se atiene” con los vídeos sobre los árbitros. “Entre un equipo que te está tocando las narices cada semana con vídeos y otro que no te la toca, pues, evidentemente, van a barrer para que no se la toque. Si, además, a esto añades que los que mandan ahora, pues, desde Louzán a Javier Tebas, pasando por Medina-Cantalejo, pues el tomar decisiones que perjudiquen al Madrid ya les va bien, les van a felicitar”, sentenció.

En cuanto al partido que tiene por delante el Real Madrid contra el Manchester City se mostró preocupado porque ha visto a “gente muy cansada. Yo creo que Ancelotti tenía que haber cambiado a gente. He visto a Bellingham, por ejemplo, que el pobre, el último cuarto de hora o 20 minutos iba ya con la lengua fuera”.

canales de Whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whatsapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).