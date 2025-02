El momento de la conversación del VAR entre Soto Grado y De Burgos Bengoetxea que indigna a Paco González: "Corderil"

Real Madrid y Atlético de Madrid empataron (1-1) este sábado en el duelo correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2024-2025, por lo que los de Carlo Ancelotti siguen en lo más alto de la tabla, después de que los rojiblancos se adelantaran de penalti, revisión en el VAR mediante, con gol de Julián Álvarez, y los blancos igualaran en la segunda mitad, gracias al tanto de Kylian Mbappé. Otra vez, y ya van cinco, 90 minutos de un derbi que acaban en empate entre madridistas y rojiblancos.

la polémica del penalti

Mucha igualdad en un duelo algo descafeinado que, después de una semana con mucho ruido arbitral, tuvo su dosis de polémica por el penalti por pisotón claro de Aurelien Tchouameni a Samu Lino. El árbitro no lo señaló y el VAR lo llamó, para terminar concediéndolo después de cinco minutos. La 'araña' no falló.

Cordon Press Soto Grado señala el punto de penalti tras revisar las imágenes en el VAR.

El Audio del Var

César Soto Grado, árbitro del derbi de este sábado entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu (1-1), expresa que "le pisa ahí con los tacos", en la acción de Aurelien Tchouameni con Samuel Lino dentro del área, por lo que decidió señalar "solamente penalti", sin amonestación, según su comunicación con el VAR.

De Burgos Bengoetxea, el colegiado del VAR, le recomienda a Soto Grado una revisión "para evaluar un posible penalti" por esa jugada, a la media hora de encuentro, cuando el defensa del Real Madrid impacta con el extremo del Atlético tras un centro desde la banda derecha.

Imagen VAR del penalti polémico de Tchoaumeni a Samu Lino

"César, cuando estés delante del monitor, hablamos. Esta es la acción que la tengo barrida, que no es muy nítida, pero te voy a poner ahora una con más calidad. Y ahora te voy a poner otra que tiene más calidad ¿vale? Para que veas el pisotón ¿vale? Páraselo en el punto de contacto para que lo vea, por favor. Ahí la tienes", continúan desde el VAR.

"Vale. Le pisa con los tacos. Dame otra. A ver si tienes una que se vea por detrás", contesta Soto Grado cuando revisa la jugada. "Son las de mejor calidad, César. Las demás están muy barridas", responde De Burgos Bengoetxea. "Pues voy a pitar penalti, pero no le voy a sacar amonestación. Solamente penalti a favor del Atlético de Madrid", concluye el árbitro.

EFE Lucas Vázquez protesta al árbitro Soto Grado tras señalar el penalti a favor del Atlético de Madrid.

el análisis de paco gonzález

El director de Tiempo de Juego ha analizado este domingo en el programa el audio del VAR publicado por la RFEF. Tras escuchar la conversación entre De Burgos Bengoetxea, desde la sala VOR, y Soto Grado, desde el césped, Paco González se muestra sorprendido por lo ocurrido y señala que hay una cosa que le indigna mucho de lo que pasó.

"Me llama la atención algo y no es que le pida otras imágenes de más calidad y no existan. Me llama la atención el principio. Supongo que el audio estará editado y han cortado frases. Tú estás pitando y te dicen César te voy a poner un OFR por un posible penalti, lo normal es que preguntes ¿qué penalti? ¿qué ha pasado? Pueden estar hablando de una jugada que tu has visto o no. Corderil que te digan te recomiendo y tú digas vale voy...", afirma Paco González.

