Gonzalo Miró explota contra el Atlético de Simeone pese a estar en la final de Copa: "Siento vergüenza; te pasan por encima por salir con un planteamiento cagón"

La clasificación del Atlético de Madrid para la final de la Copa del Rey no ha calmado los ánimos de todos sus seguidores. Así lo ha manifestado Gonzalo Miró en los micrófonos de El Partidazo de COPE, donde ha asegurado que muchos aficionados estaban "bastante indignados con el planteamiento" del equipo. Según el colaborador, aunque la alegría por el pase es evidente, "el mosqueo no se pasa en cuanto pitan el final del partido".

Un 'bochorno' de planteamiento

Miró no ha dudado en calificar la actuación rojiblanca de forma contundente: "A mí me parece un bochorno el partido del Atlético de Madrid, un bochorno". Para el tertuliano, el debate sobre el estilo del técnico ya no tiene cabida: "Discutir a estas alturas, 13 años después, si Simeone es un entrenador defensivo o no, me parece un insulto a la inteligencia".

El análisis de Miró se ha apoyado en datos concretos del partido. Ha criticado que "el Atlético de Madrid ha salido con un 5-4-1 y no ha pasado del centro del campo en la primera media hora más que una vez". Además, ha destacado la abrumadora estadística de saques de esquina: "El total de córners del partido son 15 córners del Barça por 0 del Atlético de Madrid".

Vergüenza pese a la clasificación

Pese a que el equipo se ha clasificado gracias al 4-0 de la ida, Gonzalo Miró ha confesado su sentir actual. "Sinceramente, siento un poco de vergüenza, porque es que te han pasado por encima solo por hacer un planteamiento cagón", ha afirmado. A su juicio, el Atlético de Madrid no es capaz de "algo más que eso".

Finalmente, el colaborador ha separado la crítica del partido de la ilusión por el título. "Yo, a partir de mañana, ya estaré pensando en la noche del 19 de abril", ha concluido, dejando claro que el análisis del pobre desempeño del equipo no podía esperar.