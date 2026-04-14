Enrique Cerezo ironiza sobre la polémica del césped del Metropolitano antes del Atlético-Barcelona: "Hay gente a la que le gusta el pelo corto y a otra el pelo largo

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, ha atendido a los medios antes de la tradicional comida de directivas previa al partido que enfrenta a su equipo con el FC Barcelona, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El mandatario ha abordado la reciente polémica sobre el estado del césped del Metropolitano, restándole importancia y mostrando total confianza en su equipo.

Una "tontería de mucho cuidado"

Preguntado por las quejas sobre la altura del césped, Cerezo ha tirado de ironía para zanjar el asunto: "Hay gente a la que le gusta el pelo corto y a otra el pelo largo, será que no le gusta la melena". El presidente considera que este tipo de debates no son noticia y los ha calificado como "una tontería de mucho cuidado".

Confianza en el Cholo y elogios a Lamine Yamal

En el plano deportivo, Cerezo se ha mostrado "convencido" de que el equipo logrará la victoria y ha reafirmado su confianza en el entrenador, Diego Simeone: "Ya hemos confiado en él muchos años y seguimos confiando en él". Sobre la duda en la portería, ha asegurado que "los dos son magníficos y maravillosos".

Una gran noche para la afición

Finalmente, sobre la comida con la directiva blaugrana, ha esperado un ambiente "divertido y simpático". Cerezo ha concluido con un mensaje para la afición rojiblanca, que ha agotado las entradas: "La afición va a estar magnífica, como siempre, y hoy puede ser una gran noche para ellos".