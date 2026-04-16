El Real Madrid hace los deberes y asegura el factor cancha en los playoffs

El Real Madrid ha ganado este jueves por un holgado 103-82 al Estrella Roja en la 38ª y definitiva jornada de la fase regular de la Euroliga 2025-26, con actuación destacada de su base Facundo Campazzo, y se ha asegurado así el factor cancha en los inminentes 'playoffs' de cuartos de final.

En el Movistar Arena, el inicio fue un duelo desde el perímetro y ahí destacaron Chuma Okeke por los locales y Jordan Nwora por parte serbia. Pero no fueron los únicos en animarse a lanzar desde lejos, ya que bajo la mirada del exjugador blanco Luka Doncic y el tenista Novak Djokovic se sumaron también Facu Campazzo y enfrente Tyson Carter y Jared Butler.

Para cambiar esa dinámica, saltó la unidad 'B' del Real Madrid a la cancha y Gaby Deck con una canasta fácil al contragolpe puso el 17-20 a 2:53 de acabar el primer periodo. Aún sobraba tiempo para voltear el marcador, como demostraron un triple de Andrés Feliz en posición central y luego un 2+1 de Théo Maledon que colocaron el 27-25 en el minuto 10.

Maledon empezó el segundo acto igual que había terminado el anterior, con otro 2+1 que hizo rumiar a Sasa Obradovic un tiempo muerto. De ahí volvieron bien sus pupilos, aciertos incluidos de Butler, de Nikola Kalinic y de Stefan Miljenovic para empatar (34-34). Aun así, el ímpetu de Usman Garuba y el nervio de Sergio Llull respondieron rápidamente.

Se sumó al arreón Campazzo con un triple marca de la casa (45-36) y el Estrella Roja trató de contestar por medio de Nwora, pero acusaba la gris versión de Chima Moneke y de Codi Miller-McIntyre. El dominio local era claro y Walter Tavares situó el 54-42 a un minuto para llegar al descanso (56-44), del que regresó igual de flojo el equipo de Belgrado.

Seguía sufriendo a Campazzo y en sus filas no encontraba réplica, con Nwora como ejemplo del desacierto. Además, Mario Hezonja asumió más protagonismo y el fondo de banquillo era mayor para Sergio Scariolo, si bien tuvo susto cuando Moneke situó el 68-61 tras robo a media cancha y canasta rápida cuando quedaban 1:58 para zanjar el tercer cuarto.

Apretó entonces el Real Madrid, aupado por un público metido en el encuentro desde el inicio. En los momentos calientes, revisión arbitral incluida con Garuba como damnificado, el pabellón inspiró a su equipo. Entre el final del tercer periodo, con 'mandarina' de Llull sobre la bocina, y el arranque del cuarto acto, los madridistas aceleraron.

Trey Lyles y Feliz tomaron el relevo anotador, el Estrella Roja bajó los brazos (89-69) y el reloj se consumió sin percances. Este triunfo delante de su afición sirvió al Real Madrid para ponerse con un balance de 24-14, a la espera de lo que haga el Valencia Basket en su visita al Dubai Basketball; por su parte, el equipo serbio se quedó con 21-17.