El Real Madrid no está probando al hijo de Cristiano Ronaldo

Cristiano Jr. intenta seguir los pasos de su padre en el mundo del fútbol. El hijo de CR7, de apenas, 15 años, milita en la cantera del Al Nassr, el equipo de Arabia Saudí en el que juega su progenitor, y ya ha debutado con la selección sub-16 de Portugal. Ahora, está en Madrid y estos días ha estado trabajando con el Cadete A del Real Madrid, según informa Melchor Ruiz.

El hijo mayor de Cristiano, que juega de delantero, trabaja con el equipo blanco, que le ha acogido para que mantenga la forma ante la imposibilidad de trabajar con su actual equipo. El joven ha pasado también por las canteras de Manchester United y Juventus, mientras jugaba su padre. En junio cumplirá 16 años y ya estará en edad juvenil. Tanto Cristiano Ronaldo como su familia se encuentran pasando unos días en la capital de España, mientras se resuelve la situación en Oriente Medio. Y es que cuando arrancó el conflicto con Irán todos ellos dejaron Arabia Saudí.

El Real Madrid le ha abierto las puertas al hijo de Cristiano, aunque quién sabe si en un futuro puede seguir los pasos de su padre, máximo goleador histórico del club con 450 goles en 438 partidos. El luso, en sus nueve años en Madrid, ganó 4 Champions, 2 Ligas y 2 Copas. Además, ha jugado 226 encuentros con la selección de Portugal en los que ha anotado 143 tantos, conquistando la Eurocopa 2016 y 2 Ligas de Naciones.