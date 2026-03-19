El Barça y Luis de la Fuente respiran con Joan García

Buenas noticias para el Barcelona con Joan García. El meta titular para Hansi Flick no sufre ninguna lesión y estará disponible el domingo (14:00 horas) en el partido que enfrentará a su equipo con el Rayo Vallecano. Según informa Helena Condis, todo ha quedado en un susto después de que el futbolista pidiera el cambio en el minuto 82 del duelo de este miércoles ante el Newcastle.

Las pruebas que le hicieron tras el choque indican que pudo tratarse de una contractura fuerte en el sóleo, ya que notó el músculo muy tenso, pero no tuvo sensación de pinchazo o de latigazo en el momento. Joan García estaría, por tanto, disponible si Luis de La Fuente, seleccionador español, decide convocarle para los próximos partidos de La Roja.